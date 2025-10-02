jueves 02 de octubre de 2025
El titular del partido Unite dijo que José Luis Espert le pidió justificar aportes recibidos en negro

José Bonacci contó cómo fue la relación con el cuestionado diputado de La Libertad Avanza durante la campaña electoral de 2021.

José Bonacci, presidente del partido Unite.

José Bonacci, presidente del partido Unite, que el actual diputado nacional José Luis Espert usó en 2019 para presentarse como candidato, dijo que en 2021 el hoy primero de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires lo llamó “preocupado” y le pidió “ayuda para justificar” donaciones recibidas en negro.

"Lo que está haciendo Espert es utilizar un argumento que le di en 2021 cuando se realizó la primera denuncia por un tal Madanés. Me llama un día con preocupación y me dice: 'Bonacci está el tema del avión que nos dieron'", contó en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, relató que en esa charla le respondió que diga que eso se lo dio el partido Unite y que también le pidió que consiga algún documento donde conste esa donación para presentar una ampliatoria de rendición final para así justificarlo ante la Justicia Electoral.

"Usó la mitad del argumento que le di porque nunca me dio ningún comprobante", manifestó. Y agregó: "Me sorprendió el aporte en efectivo de 200.000 dólares tan absurdamente documentado".

La defensa de José Luis Espert

En medio de la polémica y pese a que el presidente Javier Milei sigue sosteniendo su candidatura, el propio Espert intentó despegarse del caso pero se negó a responder si recibió 200.000 dólares del empresario Fred Machado, quien cumple prisión domiciliaria en Viedma en el marco de una causa que tramita en la Justicia de Estados Unidos donde se lo vincula con el narcotráfico.

"Me llamó para decir cómo justificar ese aporte", contó hoy Bonacci respecto de lo que recibió para la campaña de las legislativas de 2021. Y señaló que, en su visión, Espert "cometió un error de torpeza en recibir sin preguntar de dónde venía".

Bonacci, sin embargo, señaló que nunca conoció a Machado y que Unite solo se remitió a realizar presentación de listas y la logística de las boletas. "Diría que pecó de cándido, pecó de torpe, y para decirlo de forma elegante de lo que abundaba en ese momento en ese grupo de liberales era una ansiedad crematística", sentenció. (DIB)

