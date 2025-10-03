El Gobierno respalda a José Luis Espert pero admite que tendrá que dar más explicaciones

El vocero presidencial, Manuel Adorni , respaldó la candidatura de José Luis Espert tras su intento de explicar en un video los vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado , vinculado al narcotráfico , pero destacó que el diputado deberá aclarar algunos detalles a futuro.

Si bien en un primer momento señaló que “las aclaraciones fueron dadas”, con relación al video que publicó Espert en las redes sociales, después Adorni aseguró: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”.

“ Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”, afirmó el funcionario nacional, al ser consultado en conferencia de prensa. Y añadió: “No hay que tenerle miedo a eso”.

En la misma línea, destacó el respaldo del presidente Javier Milei desde su cuenta de X, en apoyo a Espert, y remarcó que la corrupción existe “cuando se hayan malversados fondos públicos o las arcas públicas hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario” al tiempo que clarificó que "no se puede acusar de corrupción en el ámbito privado".

Pese al respaldo presidencial a quien competirá el 26 de octubre como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Adorni expresó: "Cualquier cuestión se las pueden preguntar y las va a explicar dentro de lo que entiendo que fue dentro de la actividad privada que no lo exime de dar explicaciones”.

La denuncia contra José Luis Espert

El legislador es acusado de haber recibido apoyo financiero de Machado para solventar su campaña presidencial de 2019, además de hacer varios viajes en “taxis aéreos”, un servicio de traslados en aviones privados, comandados por un piloto contratado por el propio narco.

Si bien el libertario ante la prensa dijo que utilizó un vuelo, lo cierto es que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que, por lo menos, viajó en unos “35 vuelos” de aviones de empresas de Machado durante la campaña de 2019. Y cinco de ellos los compartió con el supuesto capo narco, pese a que el economista dijo que apenas lo conocía.

Aunque en un primer momento evitó responder por esos fondos, el jueves a la noche Espert publicó un video en el que aseguró haber recibido US$ 200.000, pero no de Machado como aseguró la Justicia estadounidense, sino de una empresa minera con base en Guatemala, tras haber ofrecido sus servicios de asesoría económica y financiera. Lo curioso en este punto, es que el diputado dijo que cobró esos fondos por una asesoría que al final por la pandemia de Covid no hizo. Pero el dinero no lo devolvió.

Además, Espert resaltó que ese dinero fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Sin embargo, en su primera declaración jurada obligatoria como diputado nacional ante la Oficina Anticorrupción (OA) registró en 2021 el ítem “depósito de dinero en el exterior” con un saldo de US$0. (DIB)