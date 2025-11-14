Todo listo para que un exintendente vuelva a conducir los destinos de un municipio

El intendente de Bolívar , Marcos Pisano , presentó su renuncia indeclinable al cargo que ocupa desde 2017 con el objetivo de asumir en diciembre la banca que consiguió en el Senado en las elecciones de septiembre. Y quien pasará a conducir los destinos del municipio, gracias a un enroque electoral, será un viejo conocido: el exjefe comunal Eduardo "Bali" Bucca .

La decisión fue comunicada esta semana de manera oficial al Concejo Deliberante local, a través de una nota que fue leída durante la sesión y posteriormente aprobada por el cuerpo. Y a diferencia de lo que sucede en otros casos, Pisano no utilizó la figura de licencia , sino que renunció de forma definitiva a su cargo.

De esta manera, la asunción de Bucca no será un interinato sino que se transformará oficialmente en el mandamás de la gestión por línea de sucesión. Completará, eso sí, los dos años de mandato que le quedaban a Pisano que, curiosamente, también supo completar en el pasado un período que dejó pendiente el propio Bucca.

Bucca llegó a la intendencia de Bolívar en 2011 y luego fue reelegido en 2015, en ambas oportunidades de la mano del kirchnerista Frente para la Victoria. Cuando transitaba su segundo período, en 2017, se postuló a diputado nacional por el frente Cumplir, que lideraba Florencio Randazzo , y ganó una banca.

Al asumir en el Congreso, Pisano, que había sido el primer candidato a concejal en 2015 en la boleta de Bucca, accedió a la intendencia. En 2019, y ya de regreso al kirchnerismo, revalidó su poder y fue elegido por el 58% de los votos para continuar cuatro años al frente de Bolívar.

Ese mismo año, Bucca fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Consenso Federal, el sello que lideraba Roberto Lavagna. Pero en 2021, firmó su regreso al kirchnerismo y logró una banca en el Senado bonaerense por ese espacio.

En las elecciones de 2023, Pisano logró su reelección como intendente por 1,5% de los votos contra el candidato de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Moran. Curiosamente, o no, Bucca fue electo concejal de Bolívar, pero pidió licencia. Sin embargo, ahora en diciembre finaliza su senaduría y volverá a asumir como concejal. No sólo eso, será quien reemplace a Pisano al frente de la gestión municipal para completar los dos años de mandato que restan. (DIB)