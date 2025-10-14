Talerico y López Murphy vuelven a Mar del Plata para hablar de desarrollo y visión política

María Eugenia Talerico.

La primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Talerico, y primer candidato a diputados nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, arribarán el próximo viernes 17 de octubre para encabezar una jornada política y productiva que incluirá empresas, conferencia de prensa y un gran evento abierto al público para pensar el futuro productivo de la región y el rol de la ciudad en la generación de riqueza y empleo.

Bajo la consigna “Una Mar del Plata Posible: el desafío de crear riqueza”, el encuentro en el Teatro Victoria (Rivadavia 2380) a las 18, contará con paneles con referentes de sectores estratégicos de la ciudad (Industria, Energía, Tecnología, Economía del Conocimiento, Mar, Capital Humano), con cierre a cargo de Talerico y López Murphy.

Con anterioridad, los dirigentes visitarán empresas del Parque Industrial General Savio para tomar contacto con empresarios, trabajadores y actores del desarrollo productivo local, con el objetivo de escuchar las necesidades del sector, potenciar la generación de empleo y fortalecer la competitividad regional.

A las 17:30 en el Teatro Victoria Talerico dialogará con los medios sobre su propuesta para transformar la matriz productiva de la provincia, impulsar la seguridad jurídica y promover la creación de riqueza sostenible.

