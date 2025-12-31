Sturzenegger calificó de "héroes" a los que gastan dólares en el exterior y desde la Provincia lo cruzaron

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , calificó como “héroes de la producción” a los argentinos que vacacionan y consumen fuera del país, en un mensaje que agitó la discusión sobre el papel del turismo internacional y el uso de divisas. Desde la Provincia no dudaron en cruzarlo con dureza.

El número de empleados públicos nacionales se redujo otro 0,3% en noviembre y en un año se achicó 7,3%

En pleno receso de verano y tras las críticas que ha generado entre economistas la apreciación cambiaria y sus consecuencias con la salida de dólares , Sturzenegger argumentó que el turismo internacional no genera una “fuga” de dólares, sino que incentiva la competitividad de los sectores productivos al requerir divisas que solo los exportadores pueden generar.

En ese sentido, apoyó su postura en comparaciones internacionales sobre el comercio exterior, al asegurar: “El gráfico que adjunto muestra las exportaciones e importaciones de todos los países del mundo (en % del PBI). Lo que muestra es que los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”.

El funcionario explicó que cada importación demanda una exportación equivalente, ya que las divisas necesarias para afrontar los consumos fuera del país surgen de la actividad exportadora. “Porque la importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores”, sostuvo. Según Sturzenegger , al aumentar los consumos fuera del país, crece la necesidad de divisas y se mantiene la competitividad del sector exportador, en particular del agro, la industria y los servicios.

La respuesta de Augusto Costa

Quien salió al cruce en representación del Gobierno bonaerense fue el ministro de Producción, Augusto Costa, quien marcó que la competitividad no se construye con la quema de reservas sino con políticas activas de desarrollo. “Lo único que sostiene y fomenta la competitividad de la economía es la inversión, la ciencia, la tecnología y un mercado interno fuerte”, afirmó, al tiempo que acusó al Gobierno nacional de estar desmantelando justamente esos pilares.

El ministro también apuntó contra la mirada despectiva sobre la industria nacional implícita en el discurso de Sturzenegger. “Festejar que se quemen reservas en turismo en el exterior y decir que la industria nacional es ‘hacer eso en lo que sos malo’ resume perfectamente tu modelo de país”, disparó, y vinculó esa receta económica con experiencias previas que, según recordó, ya fracasaron.

“Ya probaste esta receta con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei”, escribió Costa, al advertir que el resultado siempre fue el mismo: “menos industria, economías regionales en crisis, un turismo nacional golpeado y un país más endeudado”.

Fuente: Agencia DIB