Señal política: Kicillof estrecha lazos con Barrionuevo por la reforma laboral y el proyecto 2027

El tradicional asado que todos los años encabeza Luis Barrionuevo en Mar del Plata , esta vez se cargó de señales importantes de cara al momento político bonaerense, a partir de la presencia de Carlos Bianco , mano derecha de Axel Kicillof , quien expresó el apoyo a la estrategia anti reforma laboral de la CGT y se llevó otra foto de respaldo gremial al proyecto presidencial del gobernador .

Formalmente, se trató de un Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, pero a pocos días del inicio del debate en el Congreso, la agenda estuvo dominada por el rechazo a la reforma laboral, que el gobierno llama “modernización”. El proyecto profundizó la distancia de Barrionuevo respecto del presidente Javier Milei , que ahora el gastronómico plasmó en la iniciativa anti reforma, a la que sumó a unos 500 dirigentes de diversos gremios.

Pero el mensaje político fue claro: Kicillof había sido invitado y envió a representación suya a Bianco, su mano derecha. Al ministro lo sentaron en un lugar preferencial, al lado del anfitrión y sus palabras ocuparon un lugar central en la comunicación de evento . En la misma mesa estuvo el representante de Martín Llaryora, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional cordobés, Miguel Siciliano.

El kicillofismo tiene un excelente vínculo con la CGT , que ya dio muestras en otras oportunidades de estar alineada con su proyecto de poder en la interna del peronismo. Ahora, suma una foto importante con Barrionuevo, en un encuentro con otros dirigentes de peso, como Omar Maturanon (la Fraternidad), Acuña (Soesgype), Julio Piumato (Judiciales), además de buena parte de la dirigencia joven que aspira a renovar la conducción de la central.

Bianco, en su discurso, criticó la reforma y fue explícito respecto del proyecto de Kicillof para llegar a la presidencia: “los invito y convoco, como dijo nuestro gobernador Axel Kiciloff semanas atrás, a ser parte de una convocatoria a todos los sectores del campo popular, peronismo y otros sectores que se quieran sumar para construir una alternativa política, un proyecto, para que se termine esta postura y gobierno”. Estuvo acompañado por el asesor general, Santiago Pérez Teruel.

La presencia de un enviado de Llaryola no solo expresa el respaldo del Cordobés a la iniciativa contra el proyecto del gobierno. También se da en las semanas en las que Kicillof busca ampliar sus contactos en el PJ más allá del cristinismo, con el que está enfrentado. “ Tenemos que volver a hablar con quienes dejamos de hablar ”, dijo el gobernador hace unos días en un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro en Villa Gesell.

En el encuentro -que marcó un gesto de Barrionuevo a la dirigencia más joven de la CGT-, se elaboró un documento que expresó el debate sobre la coyuntura que realizaron en comisiones más el aporte del economista Martín Redrado, que disertó en el evento. “la Reforma no busca solucionar problemas estructurales, sino que "avanza sobre derechos fundamentales, debilita la negociación colectiva y restringe la organización sindical ”, dice el texto.

Fuente: Agencia DIB.