Scott Bessent elogió a Milei: "Está pasando de ser un pensador a un político de gran nivel"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , volvió a elogiar públicamente al presidente Javier Milei y aseguró que Argentina se convirtió en una “pieza central” de la estrategia regional de Washington en América Latina.

En una entrevista con La Derecha Diario/RAV Español, el funcionario consideró que el mandatario argentino está “pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político maduro y de gran nivel”.

“Argentina cambió y ahora Paraguay, Chile, Bolivia y creo que Colombia también cambiarán. Veremos qué pasa en Brasil. Estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia”, afirmó Bessent, al destacar el rol que ocupa el país dentro del nuevo esquema geopolítico impulsado por la Casa Blanca.

En ese marco, el titular del Tesoro sostuvo que el respaldo financiero de Estados Unidos fue utilizado como herramienta de política exterior para acompañar al Gobierno argentino en momentos de tensión cambiaria. “Era muy claro que los kirchneristas intentaban provocar una alteración del mercado para influir en las elecciones. Si intentaban hacer eso, yo pude ayudar con el balance de Estados Unidos”, aseguró.

Bessent también valoró el resultado electoral de Milei y su capacidad para ampliar su base de apoyo social. Señaló que el Presidente logró captar el voto de los jóvenes y de los sectores más vulnerables, “quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo y el peronismo”, y remarcó que ese respaldo le otorga un fuerte impulso político. Además, destacó el diálogo del mandatario con los gobernadores y proyectó que podría mantenerse en el poder durante varios años.

Inversión

En materia económica, el funcionario se mostró optimista y adelantó que una de las mayores compañías mineras del mundo evalúa una inversión en la Argentina de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, una operación que -según sostuvo- no hubiera sido posible bajo administraciones anteriores, a las que vinculó con prácticas de corrupción.

Por otra parte, Bessent defendió el swap de monedas anunciado en octubre de 2025 y subrayó el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump. Aclaró que no se trató de un regalo de fondos, sino de un préstamo que terminó siendo beneficioso para ambas partes. “No le dimos 20.000 millones de dólares a los argentinos: fue un préstamo. Pudimos fortalecer a Argentina, apoyar al gobierno y, lo más importante, al pueblo argentino”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB