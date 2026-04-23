Santilli se suma al encuentro político de LLA y genera una foto llamativa con Pareja

El ministro del Interior, Diego Santilli.

E l ministro del Interior, Diego Santilli, se sumará este sábado a un encuentro partidario de La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Suipacha, organizado por Sebastián Pareja, que lo invitó. La novedad tiene un significado especial porque ahora la foto política juntará a los dos dirigentes más mencionados para competir por la candidatura a suceder a Axel Kicillof.

El encuentro de Suipacha es una actividad de La Libertad Avanza como partido, que preside Pareja. Es el hombre fuerte de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, al punto que hay altas chances de que la secretaria general de la Presidencia aparezca en el evento, aunque aún no está confirmada.

La presencia de Santilli es, es ese sentido, una incursión en terreno adversario, en un doble sentido: porque Pareja es un adversario potencial y porque el ministro ni siquiera pertenece formalmente a LLA como partido político: sigue afiliado a PRO, fuerza desde la cual comandó el acuerdo electoral con el que ganó las elecciones de octubre del año pasado, con él como primer candidato a diputado nacional, en reemplazo del defenestrado José Luis Espert.

Pareja es claramente el preferido de Karina, su hombre de confianza. Pero la secretaria general tiene buena sintonía con el ministro del Interior y en ese marco se produjo la invitación para estar en el salón de Eventos LBD, donde se realizará el sábado el encuentro.

Algunas semanas atrás, en un contacto con la prensa en La Plata, Pareja adelantó que la construcción de poder de cara a las elecciones del año próximo transcurre en el universo libertario bajo una única certeza: allí no habrá interna, más allá de que se logre el objetivo de eliminar legalmente las paso o no. El gobierno bonaerense aparece como un objetivo de máxima importancia para los libertario el año próximo, cuando buscarán alinear un mandato en la provincia con la reelección de Javier Milei. Fuente: Agencia DIB.

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