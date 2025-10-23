Revés judicial para Cristina Kirchner: rechazaron su sobreseimiento en la causa "cuadernos" y va a juicio

El Tribunal Oral Federal Número 7 rechazó el pedido de sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en el expediente conocido como “Cuadernos” cuyo juicio iniciará exactamente dentro de dos semanas.

La defensa de la expresidenta había reclamado la excepción por falta de acción, es decir, señaló que el tiempo transcurrido había agotado la investigación en su contra. Por otra parte, los abogados remarcaron que no podía ser juzgada nuevamente por asociación ilícita, pues ya había sido absuelta de ese delito en la causa “vialidad”.

En el voto liderado por Enrique Méndez Signori , el magistrado sostuvo que la defensa “no logró poner en evidencia la identidad de objeto procesal y que su posición no entrañara otra cosa que la mera aserción dogmática de una determinada solución que no se ve acompañada de una reseña autosuficiente y acabada de las constancias de la causa” y agregó que lo planeado por sus abogados no alcanza para avizorar y tampoco resulta suficiente para hacer lugar a la excepción por falta de acción.

Por otra parte, el magistrado aclaro que la excepción de falta de acción “es una herramienta con la que cuenta la defensa para obtener decisiones anticipadas cuando, durante el transcurso del procedimiento, se verifica la inutilidad de conducirlo adelante hasta su terminación”,

En tanto, los jueces Fernando Canero y Germán Castelli adhirieron lo expuesto por su colega. Sin embargo, Castelli agregó que todo lo planteado ya fue sometido a estudio durante la instrucción, avalado por la Sala I de la Cámara Federal Porteña y convalidado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, destacando que esta última rechazó una queja de la exmandataria.

“El planteo constituye una reedición de lo ya resuelto ahora bajo el amparo del instituto de la cosa juzgada, habida cuenta que la firmeza de la absolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 2, no trae consecuencias en la decisión adoptada en la etapa instructoria”, sostuvo el juez Castelli.

La decisión convalida que Cristina vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados desde el próximo 6 de noviembre bajo la acusación de haber encabezado una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a empresarios de la construcción. Los jueces del TOF 7 remarcaron que la cuestión debe ser resuelta en el juicio oral, donde se valorará la evidencia y responsabilidad con todas las garantías procesales. (DIB)