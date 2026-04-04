Revelan que Rusia pagó noticias falsas contra Milei y el Presidente denuncia que "es la punta del iceberg"

Un consorcio de investigación periodística internacional denunció que medios y periodistas argentinos recibieron en 2024 financiamiento del gobierno de Rusia para difundir, entre otros contenidos, falsas noticias relacionadas con la guerra contra Ucrania y, también, para esmerilar al presidente, Javier Milei, quien denunció un complot con más ramificaciones y prometió llevar una investigación “hasta las últimas consecuencias”.

Los datos sobre la campaña del gobierno de Vladimir Putin provienen de una filtración detectada de un supuesto documento de la inteligencia rusa que difundió el medio africano The Continent . Se trata de 1431 página en las que se detalla un plan atribuido al grupo paraestatal ruso La Compañía para realizar acciones de comunicación en África y América Latina.

El contenido en esa filtración fue publicado originalmente en Argentina por los periodistas Santiago O'Donnell, Diana Cariboni y Sofía Álvarez Jurado en Filtraleaks y hace referencia a contenidos publicados en 23 portales -Diarios con Vos, C5N, El Destape, A-24, Data Diario, Infobae y Ámbito Financiero, entre otros-, pero también a otras acciones de propaganda en las que involucraron por caso a la hinchada de Huracán, que apareció en su estadio con una pancarta que decía “sí al fútbol, no a la guerra”. Además, aparecen influencers de Instagram, X y Youtube. Según figura en el informe, los valores que pagaban por nota eran de entre 350 y 2500 dólares.

De acuerdo a la denuncia periodística, Rusia habría invertido 283 mil dólares para que se publiquen unas 250 notas periodísticas, todas en 2024. En esas notas no solo se hacía referencia a la guerra en Europa, sino también al apoyo del gobierno de Milei al ucraniano. También hubo contenidos con otros cuestionamientos a algunas políticas de Milei, aunque la mayoría tiene que ver con enfoques sobre las consecuencias del plan económico , como la caída del consumo y la destrucción de empresas. Otras, hablan de peleas internas en el oficialismo . Entre los ejemplos de notas publicadas, aparecen noticias sobre falsas compras de collares Cartier para los perros de Milei , o columnas hechas por autores inexistentes, creados con Inteligencia Artificial.

Fuerte reacción de Milei

Una vez conocida la denuncia, la SIDE reveló, en un comunicado publicado en las redes sociales, que en octubre de 2025 había avisado de la existencia de esta campaña a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal. “Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con antecedentes vinculados a operaciones de injerencia internacional y buscaba consolidar redes de influencia dentro del territorio nacional", sostuvo la SIDE.

El presidente Javier Milei, por su parte, indicó en su perfil de X, que “el espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los ´periodistas´ y ´medios´ vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande”. El mandatario prometió que “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.

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Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande.



Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los… — Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026

La mención del Presidente a una red de “espionaje” se conecta con una denuncia de la senadora Patricia Bullrich -entonces ministra de Seguridad- que habló de un vínculo entre Rusia y Venezuela para realizar operaciones de desestabilización en Argentina. Bullrich, ahora reivindicó esa intervención.

Los medios involucrados tuvieron reacciones diversas. Gabriel Morini, director de Ámbito, desacreditó la investigación y apuntó que los contenidos cuestionados a su medio incluyen consultas a fuentes afines al gobierno argentino y son sobre temas de agenda periodísticas básica. A-24 separó de su cargo a un redactor e inició una investigación interna, lo mismo que Infobae, aunque en este caso el cronista involucrado defendió su trabajo y señaló que solo cobró del portal. También se señaló que en algunos casos hubo contenidos atribuidos a perfiles de supuestos periodistas que en realidad no existen.

Clarín difundió por su parte un listado de medios y notas objetadas, con la cantidad que publicó cada uno. Es el siguiente: Diario Con Vos (37), el Destape (27), Diario Registrado (26) y Realpolitik (20). También tuvieron una presencia significativa Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10) y La Patriada Web (9). Con menor cantidad de artículos aparecen Ámbito (8), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6) y El Ciudadano Web (6), además de Sección Ciudad (5), Infocielo (3), Infobae (2), El Cronista (2) y Agenda Urbana (2). Finalmente, con solo una nota publicada se encuentran Data Clave, Ciudadano Agro y Contraste MDP.

¿Qué es "La Base"?

Según indicó Filtraleaks, La Compañía es una reestructuración del llamado Grupo Wagner, una corporación paramilitar de mercenarios que trabajaron bajo el mando de Vladimir Putin en la región ucraniana del Donbás. El líder del grupo, Yevgeny Prigozhin, se rebeló contra Putin e incluso intentó marchar a Moscú en 2023. A las pocas semanas murió en un accidente aéreo.

El grupo, ya sin su líder, fue absorbido por el servicio de inteligencia exterior ruso, el SVR, de acuerdo a documentos verificados por el consorcio de periodistas. Allí pudieron corroborar que al menos 17 de los 60 agentes que participaron de las campañas de desinformación de La Compañía tenían pasado en el Grupo Wagner.

Fuente: Agencia DIB.