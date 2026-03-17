Reforma laboral: frenan el traspaso del fuero a CABA y la CGT intenta voltear otros 64 artículos

La Confederación General del Trabajo realizó una presentación judicial para que se frene la aplicación de casi la totalidad de la Ley de Reforma Laboral , que fue aprobada por el congreso el mes pasado y ya está en vigencia. A la vez, la Justicia paró el traspaso de la justicia laboral a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación -un pedido de medida cautelar- de la central obrera lleva la firma de los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello y fue realizada ante el Fuero Contencioso Administrativo.

En el escrito se objetan 64 artículos de la Ley N° 27802 que para la CGT «vulneran derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional».

¿Qué dice la presentación de la CGT?

Según el escrito, que lleva el patrocinio legal de Pablo Topet, «la ley denominada «Ley de Modernización laboral» nº 27.802, revive el frustrado intento, de una modificación general del sistema normativo de las relaciones del trabajo, que impulsaba del DNU 70/23 (declarado de invalidez constitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en una decisión unánime)».

Y se remarca que «A diferencia de aquel, ha intervenido el Congreso de la Nación, en un trámite exprés, sin la participación de todas las comisiones de las Cámaras que debieron hacerlo y con irregularidades de procedimiento ».

«Comparte, con el decreto mencionado el notorio desajuste entre las razones (Exposición de Motivos) con los medios escogidos para dar solución a los problemas identificados: falta de creación de empleo, existencia de empleo no registrado, litigiosidad excesiva, antigüedad de la ley de contrato de trabajo. Como se apreciará «la irrazonabilidad” de la ley (de sus diversos tópicos) es muy notoria», añade.

Un freno parcial

En paralelo, el juez Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°30, habilitó hoy un reclamo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación que objeta el acuerdo entre el Estado nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para traspasar el fuero laboral a la órbita porteña.

El gremio de empleados judiciales reclama también la estabilidad laboral de unas 1600 personas que forman parte de la Justicia Nacional del Trabajo. Es que el artículo 91 de la Ley de Modernización Laboral disolvería 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días.

Con la medida de Mendel, el acuerdo que habían sellado el gobierno de Javier Milei con el de Jorge Macri por el traspaso queda por ahora congelado hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Además de definir claramente las responsabilidades administrativas y presupuestarias de ambas jurisdicciones para garantizar la continuidad del servicio de justicia y el respeto a la autonomía porteña, el convenio especifica qué asuntos quedan excluidos de este traspaso, como los conflictos colectivos de trabajo que seguirán bajo la órbita federal. Finalmente, el acuerdo estipula el cierre progresivo de juzgados nacionales y la designación de nuevos magistrados locales para consolidar la estructura judicial de la Ciudad.

Fuente: Agencia DIB.