Reforma electoral: Abad rechaza eliminar las PASO por "ahorro"

El senador Maximiliano Abad se refirió al proyecto de reforma electoral del Gobierno y se manifestó en contra de eliminar las PASO:

El senador nacional Maximiliano Abad lanzó duras críticas a la reforma electoral que impulsa el Gobierno y advirtió que el deterioro de la confianza política, en medio de controversias recientes, tiene efectos directos sobre la economía.

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En un contexto que definió como “convulsionado” durante el primer trimestre, el legislador bonaerense llamó al oficialismo a ordenar la situación para mejorar las condiciones de gobernabilidad.

Sin referirse a causas judiciales en trámite, Abad sostuvo que las polémicas en torno a presuntos hechos de corrupción impactan sobre la credibilidad del Gobierno. “ En función de la narrativa de austeridad y transparencia que ha venido sosteniendo, esto genera una pérdida de confianza que se refleja en los sondeos de opinión” , señaló en una entrevista con Radio Splendid.

Según explicó, ese fenómeno no queda circunscripto al plano político, sino que “afecta la economía”, por lo que instó a encauzar rápidamente el escenario.

Críticas a las restricciones al periodismo

El senador también cuestionó la decisión oficial de restringir acreditaciones periodísticas en Casa Rosada. En ese punto, reclamó una revisión urgente de la medida y advirtió sobre sus implicancias institucionales. “El Gobierno tiene que reconsiderar rápidamente la posición sobre haber cerrado la sala. Todos creemos en la libertad de expresión y lo que implica en una democracia”, afirmó, y remarcó su desacuerdo con la iniciativa.

Rechazo a las eliminar las PASO

En relación con la reforma electoral, Abad anticipó su rechazo a la eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) si la justificación se limita al ahorro fiscal. “El gran error es reducir este debate al mero ahorro. Es un error conceptual profundo, porque la democracia no es un gasto administrativo sino una inversión”, sostuvo en declaraciones radiales. No obstante, planteó una postura intermedia al considerar “razonable” exceptuar las PASO en los casos en que haya lista única, para evitar costos innecesarios.

El dirigente radical definió el proyecto oficial como “amplio y heterogéneo” y remarcó que requiere un análisis exhaustivo en el Congreso. A su entender, cualquier modificación del sistema electoral debe apuntar a “modernizar, ganar transparencia, robustecer la confianza ciudadana y garantizar una mejor representación política”.

Embed ️"La DEMOCRACIA no es un GASTO ADMINISTRATIVO, es una INVERSIÓN"@MaxiAbad, senador nacional por PBA, en #NoValeArrugar con @fjueguen y @matimore pic.twitter.com/VAXKY0p2nM — Splendid AM 990 (@splendidam990) April 26, 2026

Otro de los ejes de crítica fue el esquema de financiamiento. Abad advirtió sobre los riesgos de aumentar el peso del sector privado en las campañas. “El financiamiento debe ser mixto, transparente y auditable, porque si no se genera un sistema que atenta contra la equidad y puede condicionar a las fuerzas políticas”, alertó.

En cuanto a la implementación de la boleta única de papel, el senador cuestionó la propuesta de unificar en un mismo instrumento las categorías nacionales, provinciales y municipales en elecciones simultáneas.

Según explicó, esa modificación “va a contramano del objetivo de simplificar el voto”, ya que el elector se enfrentaría a múltiples categorías en una sola papeleta, lo que podría dificultar el proceso y volverlo menos ágil.

Además, planteó que la iniciativa afectaría el federalismo al subordinar las instancias locales a la lógica nacional. “El sistema actual buscaba justamente separar instancias para facilitar el voto y fortalecer el federalismo”, recordó, y señaló que los mayores niveles de rechazo al mecanismo se registraron en distritos con elecciones concurrentes.

En debate la calidad institucional

Consultado sobre la viabilidad política de la reforma, Abad reconoció que aún no se iniciaron diálogos formales con el oficialismo, aunque consideró que el contexto influye en el tratamiento legislativo. “Cualquier situación condiciona, pero este es un debate muy interesante porque hace a la calidad institucional”, evaluó.

Finalmente, el senador evitó anticipar definiciones electorales y llamó a priorizar la agenda pública por sobre las especulaciones políticas. “Para el armado electoral falta muchísimo tiempo. Las fuerzas políticas hoy tienen que debatir los temas de agenda pública, sentar posición y ordenarse”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB