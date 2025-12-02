Ramallo: intendente declarará la emergencia y pide vender juicios millonarios

El intendente de Ramallo , Mauro Poletti enviará al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia económica, administrativa y financiera del municipio y solicitar autorización para vender deuda municipal y juicios millonarios ya ganados “en primera y segunda instancia” contra Grupo Techint .

Según explicó, la declaración de emergencia servirá “a los efectos del saneamiento y de garantizar la prestación de los servicios”. Y añadió: “En esta oportunidad, esta declaración va a tener un agregado: estamos yendo al Concejo Deliberante para que el mismo nos permita vender la deuda y obligaciones a cobrar que tiene el municipio”.

El proyecto pedirá, además, habilitación para “vender deuda y obligaciones” municipales. Se trata de una disputa que mantiene la comuna con el CEO del holding, Paolo Rocca , por la T asa de Seguridad e Higiene. Entre deuda judicializada y títulos emitidos, la cifra en discusión llegaría a $5 mil millones.

“Hay gente, empresas y bancos interesados en adquirir deuda. Ya tenemos consultas, por ejemplo, por el juicio de Siderar”, señaló en referencia al reclamo contra la siderúrgica del grupo, que el municipio espera cerrar también favorablemente en la Suprema Corte bonaerense.

Poletti sostuvo que la iniciativa busca obtener liquidez “en esta asfixia que tiene el municipio” y permitirá a privados esperar los tiempos judiciales. “Lo que vamos a hacer es vender estas acciones a personas físicas y jurídicas que tengan la posibilidad de comprar esos juicios y de esperar los tiempos de la justicia”, explicó.

Poletti subrayó que existen “dos juicios” ya judicializados por “2 mil o 3 mil millones” y una serie de títulos “no judicializados” que el municipio también podría licitar. “Llamar a licitación para que los adquiera algún privado obviamente a cambio de recursos y que permita sanear parte de la deuda a proveedores y recibir algunos recursos”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB