Quirno e Itamaraty despliegan señales para desescarlar el conflicto por los insultos de Milei a "Lula" Da Silva

El conflicto entre Argentina y Brasil por los insultos del presidente Javier Milei a su par Luiz Inacio “Lula” Da Silva pareció comenzar a desescalar hoy , luego de que el canciller Pablo Quirno negara cualquier posibilidad de que Argentina rompa relaciones, mientras que desde Itamaraty, la cancillería del país vecino, deslizaron que ordenarán el retorno de su canciller en Buenos Aires, Julio Bitelli.

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" No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompan las relaciones. Nosotros no lo llevamos al plano institucional . Esperamos que el embajador retorne al país lo antes posible", enfatizó Quirno en la primera entrevista periodística que otorgó -a una radio argentina- después del episodio que protagonizó Milei el sábado en San Pablo, durante un Congreso del Partido Liberal junto a candidato Flavio Bolsonaro, que compite contra “Lula” por la presidencia.

En ese marco, el canciller anticipó que no van a "responder a las declaraciones que está haciendo Lula ni los funcionarios" del gobierno de Brasil y destacó: " Hay una contienda electoral que queremos que salga de una manera y ellos de otra. Nosotros pensamos que lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde ".

Repecto de las declaraciones,. Quirno se referia a que Da Silva dijo que Milei, que lo llamó “presidiario” y “ladrón”, en realidad “perjudica a Argentina” con su actitud. Y al ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso” al presidente argentino.

En paralelo, fuentes de Itamaraty le dijeron al diario argentino La Nación que orderán el regreso de Bitelli a Argentina, luego de que fuese llamado en consulta a Brasilia como medida de expresión de malestar diplomático. Aunque no pusieron fecha a ese retorno, la medida implica desescalar el conflicto de parte de Brasil.

Cuando lo llamó en consulta a Bitelli, el canciller Mauro Vieira, había calificado de “provocación sin precedentes” la actitud de Milei, que después de su paso por San Pablo acusó al gobierno brasileño de financiar “el 25%” de la campaña de odio contra argentina a raíl del Mundial de fútbol…

En la entrevista de esta mañana, Quirno -que estuvo junto al Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la convención de San Pablo- planteó además que, a pesar de que Brasil llamó a consultas a su embajador, Argentina no hará lo mismo con el suyo (Daniel Raimondi). “No llevamos esto al plano institucional”, evaluó, pese a que Milei apuntó en San Pablo contra la cabeza del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Brasil.

Quirno se mantuvo en línea con el Presidente, al afirmar que existen “diferencias ideológicas y políticas” entre ambos gobiernos, pero destacó que “ellos toman sus decisiones, nosotros tomamos nuestras decisiones”. Lejos de las acusaciones directas lanzadas por el Presidente contra Lula el sábado y domingo pasado.

“Tenemos la más alta estima por el embajador Bitelli, y de alguna manera esperamos que luego de estas consultas retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral que tenemos”, avanzó el canciller, tendiendo un puente con el representante diplomático de Brasil. “Positivo”, calificaron desde Brasilia las declaraciones del canciller argentino, en otro signo de distensión.

Fuente: Agencia DIB.