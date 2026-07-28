Tensión con Brasil: Ravier dijo que "siempre hubo insultos de ambos lados" pero el PT fue a la Justicia

El vocero Adrián Ravier buscó bajar el tono a la controversia diplomática con Brasil luego de los insultos del presidente Javier Milei a su par Luiz Inacio “Lula” Da Si lva al asegura que “está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados”, mientras que el Partido de los Trabajadores hizo una presentación judicial para que se investigue lo ocurrido con la presencia del mandatario argentino en San Pablo.

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" Está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados, son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos Argentina nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático ", dijo Ravier en conferencia de prensa, hoy en la Casa Rosada, enj su primera intervención luego de que Milei llamara “presidiario” y “basura socialista” a Da Silva en un acto del Partido Liberal que compartió con Flavio Bolsonaro, el candidato a presidente de la derecha local, el sábado.

Ravier completó la referencia al plano diplomático con una mención al plano económico. “ No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos”, dijo el vocero. Brasil es, hoy, el segundo socio comercial de Argentina detrás de China, pero ha sido el primero durante décadas.

Pese a la referencia del vocero, no se registran insultos de "Lula" Da Silva a Milei. Otras voces del oficailismo, como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le endilgaron al brasileño una supuesta coleboración entre equipos de campaña del PT y los del peronismo en el balotaje de 2023, cuando Sergio Massa enfrentó a Milei . El propio perssidente argentino adhirió a esa posición en una entrevista radial el domingo--

La denuncia en Brasil

Mientas, el Partido de los Trabajadores, la fuerza política de Da Silva, presentó una denuncia ante la fiscalía electoral de San Pablo para que se investigue el episodio. En ese escrito se deja constancia de que el episodio configura “indicios de injerencia externa indebida” en el proceso electoral brasileño, previsto para el 4 de octubre”, ya que Bolsonaro es candidato contra Da Silva.

El escrito apela, además, a un argumento más conceptual: sostiene que la soberanía nacional “se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno”, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca “libre de influencias institucionales externas”.

Puntualmente, pide que se esclarezca qué naturaleza jurídica tuvo la visita de Milei, así como también quién pagó el traslado internacional, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística.

Además, solicita que se esclarezca si se usaron fondos públicos argentinos para una agenda de contenido partidario en Brasil, si hubo uso de estructura administrativa o patrimonial del Estado de San Pablo para potenciar un acto electoral y si existió coordinación entre funcionarios brasileños, autoridades extranjeras y el PL para organizar la agenda.

Fuente: Agencia DIB.