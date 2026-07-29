miércoles 29 de julio de 2026
29 de julio de 2026 - 10:23

9 de Julio: productores agrarios proponen administrar los caminos rurales

El Concejo Deliberante de 9 de Julio recibió un proyecto de la Sociedad Rural local para mejorar la transitabilidad de los caminos rurales del distrito.

Por Agencia DIB
En 9 de Julio, los caminos rurales son un objetivo.

En 9 de Julio, los caminos rurales son un objetivo.

La Nueva

La Sociedad Rural de 9 de Julio presentó un proyecto a los bloques de concejales de ese distrito bonaerense para crear una Comisión Vial para la gestión de los caminos rurales. Estaría integrada por representantes de entidades agropecuarias y chacareros, la Cámara de Comercio local y funcionarios municipales, para administrar las obras viales y la red hidráulica rural del partido.

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Para eso, el proyecto contempla la gestión del 85% de lo recaudado por el gobierno municipal del concepto de tasa vial y el 100% de los fondos provinciales asignados al partido para obras, informó La Nueva.

El proyecto de la Sociedad Rural

El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enriquez, comentó que la presentación se desprende de un trabajo de cinco meses en donde se recolectó información de municipios en donde se llevaron a cabo proyectos similares, como Trenque Lauquen y Benito Juárez, y se lo adaptó a las necesidades locales.

“La idea es crear comisión de trabajo conformada por los productores, representados por las entidades, con un gerente técnico a cargo elegido por concurso y que esa comisión determine los fondos y ejecución de obras de toda la parte hidráulica y vial del partido, independientemente del municipio, con los fondos de la tasa vial y los afectados de la provincia a la parte vial”, agregó Enriquez, quien señaló que los concejales se interesaron en el proyecto.

Enrique señaló que “la gente que vive en la ciudad también trabaja en el sector rural de distintas formas y los recursos económicos que genera el campo se vuelcan en la ciudad. Además, dentro del sector rural hay pueblos, escuelas y muchas actividades que dependen de esos caminos”.

Fuente: Agencia DIB

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