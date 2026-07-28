Máximo Kirchner sorprendió: dijo que no tiene diferencias ideológicas ni programáticas con Axel Kicillof

El diputado Máximo Kirchner admitió que está “convencido” de que no tiene diferencias programáticas e ideológicas de fondo con el gobernador Axel Kicillof e incluso marcó algunos puntos de coincidencia fuertes con él, en una declaración que sorprendió dado el nivel de enfrentamiento en el peronismo de cara a la candidatura presidencial del año próximo.

La confianza en el gobierno está en el nivel más bajo desde que Milei llegó al poder

“La vedad no sé, creo que no… Estoy convencido de que no” respondió Kirchner al ser consultado por el periodista Alenadro Bercovich respecto de si tiene diferencias sustanciales, en términos ideológicos o programáticos.

La declaración sorprendió porque Kirchner viene de cruzar duro al gobernador, al que llamó “candidato por default”, en el marco de la prolongada e intensa interna que mantienen el cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro respecto de la candidatura presidencial de 2027 y de la estrategia electoral centrada en el reclamo “Cristina Libre”.

Kirchner incluso fue más allá: habló de un tema clave para él: la relación con el FMI. “Venimos de presentar un proyecto”, señaló en relación a la iniciativa para regular los acuerdos con el Fondo que presentó en medio de la visita al país de Kristalina Gerogieva, la jefa del organismo, para aclarar que “es claro lo que pensamos al respecto y no creo que él -por Klicillof- tenga diferencias tampoco”, dijo.

Las palabras del líder camporista se produjeron horas después de que Aníbal Fernández dijeran en una visita a Carlos Bianco, ministro de Gobierno y mano derecha de Kicillof, que es "una pelotudez" la iniciativa de mostrar carteles con la leyenda Cristina libre. “Cristina no puede ser candidata, pero primero quiero hacer una aclaración: a mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice Cristina Libre, es un horror eso", agregó el ex ministro de Seguridad.

En el kicillofismo mantuvieron silencio tras la palabras de Kirchner, mientras definen si el Gobernador participa o no de un encuentro convocado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para recordar el asesinato de Monseñor Angeleli, al que también está invitado Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Fuente: Agencia DIB.