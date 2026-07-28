La confianza en el gobierno está en el nivel más bajo desde que Milei llegó al poder

La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó fuerte en julio, de acuerdo al Índice específico que elabora todos los meses la Universidad Torcuato Di Tella , y se ubicó en su nivel más bajo desde que se inició su gestión, por debajo del respaldo que tuvieron Mauricio Macri y Néstor Kirchner a la misma altura de sus mandatos.

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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) s e ubicó en julio en 1,94 puntos, un 6% respecto de junio . El relevamiento, realizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, reflejó así un nuevo descenso luego del leve repunte registrado el mes anterior, cuando el índice había crecido 3,9% frente a mayo. En términos interanuales, la medición acumuló una baja del 21%.

De hecho, tras el pico de confianza que se registró inmediatamente después de ganar las elecciones de octubre pasado encadenó mayoría de bajas mensuales durante lo que va de este año : enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), con una recuperación en junio (+3,9%) y una nueva caída en julio (-6,5%).

El descenso de julio se explicó principalmente por la caída en cuatro de los cinco indicadores que integran el índice. El mayor retroceso correspondió al componente de eficiencia, que disminuyó 15,4% y quedó en 1,79 puntos, pero también bajaron la consideración sobre la capacidad del Gobierno para resolver problemas su preocupación por el interés general. El único ítem que se mantuvo estable es el referido a la corrupción gubernamental.

El informe también analizó la relación entre expectativas económicas y confianza en el Gobierno. Entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, el ICG alcanzó los 4,15 puntos, con una suba del 1,8%. Quienes consideran que la situación permanecerá igual registraron un índice de 2,46 puntos, prácticamente sin cambios respecto del mes anterior. En cambio, entre quienes anticipan un empeoramiento de la economía, la confianza cayó 11,1%, hasta ubicarse en apenas 0,33 puntos.

Al analizar los resultados por ubicación geográfica, el Gran Buenos Aires fue la región con mayor caída durante julio. Allí, el índice disminuyó 10,9% y quedó en 1,63 puntos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la baja fue del 5,6%, con un valor final de 1,92 puntos. En el interior del país, la reducción fue más moderada: 4,7%, hasta alcanzar los 2,09 puntos, manteniéndose como la zona con mayor nivel de confianza entre las regiones relevadas.

Manos que otros presidentes

En la comparación histórica, el promedio del Índice de Confianza en el Gobierno durante la gestión de Javier Milei descendió a 2,37 puntos, el valor más bajo desde el inicio del mandato. Como referencia, durante el mismo período de sus respectivas gestiones, Mauricio Macri registró un promedio de 2,27 puntos, mientras que Alberto Fernández alcanzó 1,69 puntos.

Al comparar el mes 31 de cada administración presidencial, el resultado de julio de 2026 (1,94 puntos) quedó por debajo del registrado por Macri en ese mismo momento, que había sido de 2,01 puntos, y del de Néstor Kirchner, con 2,26 puntos. A su vez, se ubicó por encima de los valores alcanzados por Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos y por Alberto Fernández en ese mismo tramo de gobierno.

Sumatoria de encuestas

El informe de la UTDT, un indicador muy seguido en el mundillo político y con repercusión internacional, es coincidente con una mayoría de encuestas que vienen dando a Milei con una maña imagen creciente. Son trabajos de julio realizados por Poliarquía, Trespuntozero, Hugo Haime & Asociados, Opina Argentina, Casa Tres y Proyección Consultores.

El Índice de Optimismo Ciudadano (IOC) elaborado por Poliarquía cayó 9% en julio, mientras que la última medición de Trespuntocero arrojó una caída de 5,4 puntos en la evaluación positiva de la gestión (de 40,6% a 35,2%) respecto de la medición de junio. El consultor Hugo Haime también registró una caída. Opina Argentina, de Facundo Nejamkis, registró en julio el piso de aprobación de la gestión Milei: 31%, una caída de 5 puntos respecto de junio.

A su vez, Mora Jozami, de Casa Tres, señaló ayer en sus redes sociales que la mayoría de las encuestas marcan que “la imagen del Gobierno vuelve a ceder” y que el factor decisivo es “la economía de metro cuadrado”. Proyección Consultores, de Manuel Zunino, también registró en julio que la evaluación positiva del Gobierno cayó –aunque en este estudio solo 0,4 puntos– y que el índice de confianza pública que elabora bajó 0,02.

Excepciones a la regla

Las últimas encuestas de Aresco y Synopsis Consultores arrojaron un panorama distinto: mientras la primera muestra estabilidad, la segunda refleja un repunte.