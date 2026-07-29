"La proscripción perpetua es solo la pena principal": Cristina Kirchner lleva su caso ante la ONU

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió este miércoles su inocencia en una columna publicada de manera simultánea en medios internacionales y anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , al considerar que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales: “La proscripción perpetua es la pena principal” . Esto, en el marco de una Justicia “marcada por el machismo estructural ”.

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El artículo fue difundido en diarios como El País de España y Libération de Francia , en paralelo con una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados, que oficializó la presentación de una comunicación individual ante el organismo internacional con sede en Ginebra.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá analizar inicialmente la admisibilidad de la presentación. Si considera que reúne los requisitos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso.

El texto de la expresidenta lleva el título “El costo democrático de la politización de la justicia” y comienza: “Me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”.

Destaca que “el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona”, sino “a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”.

“Machismo estructural”

La exmandataria señala que su condena “no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas”: “Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”.

Insiste: “Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer”. “Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, resalta Cristina Fernández de Kirchner.

En el mismo tono, destaca que “cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual”. Es que “estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.

“La privación de la libertad es solo la pena accesoria”

Fernández de Kirchner insistió: “Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”.

Afirmó que “cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino”.

Y agregó que “esto no es un fenómeno exclusivamente argentino”, ya que “en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular”.

“Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto”, lamentó.

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“Frente a esa realidad (…) responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad. Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, destacó la expresidenta.

Relató que “para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional”: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim.

Valim integró el equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales”, destacó.

“Volveremos a caminar juntos”

En la parte final del texto, Cristina afirmó que “lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia”.

“Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino. Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho. Lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos”, resaltó.

Y se dirigió directamente “a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza”: “No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza. La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular”.

“Les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”, insistió la expresidenta.

Fuente: Agencia DIB