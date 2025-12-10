Puerto Quequén: Provincia recomienda designar un presidente interino

El gobernador Axel Kicillof recomendó designar un presidente interino en el Consorcio de Puerto Quequén.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recomendó al directorio del Consorcio de Puerto Quequén designar un presidente interino con facultades limitadas a la operatoria diaria y al funcionamiento administrativo del ente.

Por instrucción del gobernador Axel Kicillof, el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero , fue quien envió una nota a todos los directores y a la secretaría del consorcio donde pidió evitar votaciones sobre permisos, concesiones o prórrogas, amparándose en la Ley 15.477 y los decretos 126/2023 B y 54/2020.

La vacante se produjo tras la jura como diputada nacional de Jimena López quien conducía hasta el momento el Consorcio.

El texto, enviado a través de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa , afirma que dicha asignación incluirá “la atribución temporal de las funciones correspondientes a la Gerencia General, con el objetivo de garantizar la operatoria cotidiana y el normal funcionamiento de la unidad portuaria”.

Consorcio Puerto

Recomendaciones de Provincia

Agrega que el mandatario provincial “recomendó que no realicen votaciones en torno a decisiones que afecten a permisos, concesiones o prórrogas de las mismas”.

“Todo esto, en el marco de las competencias que le otorgan a la Autoridad Portuaria la ley 15.477, el Decreto 126/2023 B y el Decreto N° 54/2020, con su modificatoria”, finaliza el mismo.

El Directorio convocó para mañana jueves a las 9 a una reunión extraordinaria donde se abordarán seis puntos, entre ellos la elección del presidente y del gerente general interinos.

Fuente: Agencia DIB