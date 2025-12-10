jueves 11 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 23:35

Puerto Quequén: Provincia recomienda designar un presidente interino

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof recomendó designar un presidente interino en el Consorcio de Puerto Quequén.

El gobernador Axel Kicillof recomendó designar un presidente interino en el Consorcio de Puerto Quequén.

Edición completa DESCARGAR PDF 

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recomendó al directorio del Consorcio de Puerto Quequén designar un presidente interino con facultades limitadas a la operatoria diaria y al funcionamiento administrativo del ente.

Más noticias
la inflacion portena dio un pequeno salto: ¿anticipa lo que ocurrira con el ipc nacional?

La inflación porteña dio un pequeño salto: ¿anticipa lo que ocurrirá con el IPC nacional?
Convocatoria de productores rurales, el año pasado, en Azul.

Azul: la Justicia declaró inválida una tasa que rechazaban productores rurales

Por instrucción del gobernador Axel Kicillof, el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, fue quien envió una nota a todos los directores y a la secretaría del consorcio donde pidió evitar votaciones sobre permisos, concesiones o prórrogas, amparándose en la Ley 15.477 y los decretos 126/2023 B y 54/2020.

La vacante se produjo tras la jura como diputada nacional de Jimena López quien conducía hasta el momento el Consorcio.

El texto, enviado a través de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa, afirma que dicha asignación incluirá “la atribución temporal de las funciones correspondientes a la Gerencia General, con el objetivo de garantizar la operatoria cotidiana y el normal funcionamiento de la unidad portuaria”.

Consorcio Puerto

Recomendaciones de Provincia

Agrega que el mandatario provincial “recomendó que no realicen votaciones en torno a decisiones que afecten a permisos, concesiones o prórrogas de las mismas”.

“Todo esto, en el marco de las competencias que le otorgan a la Autoridad Portuaria la ley 15.477, el Decreto 126/2023 B y el Decreto N° 54/2020, con su modificatoria”, finaliza el mismo.

El Directorio convocó para mañana jueves a las 9 a una reunión extraordinaria donde se abordarán seis puntos, entre ellos la elección del presidente y del gerente general interinos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La inflación porteña dio un pequeño salto: ¿anticipa lo que ocurrirá con el IPC nacional?

Azul: la Justicia declaró inválida una tasa que rechazaban productores rurales

Nación endurece su negativa a autorizar deuda a Kicillof, pero en provincia creen que finalmente habrá OK

Situación inédita: Mar del Plata, una ciudad con dos intendentes

Trump, sin filtro: "Javier Milei estaba perdiendo las elecciones, lo ayudé y ganó"

Rocca amenaza con cerrar una planta de Tenaris en Provincia por la competencia china

"90 por ciento de acatamiento": ATE paró contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Cambios en la Legislatura bonaerense: PRO se desgrana, crecen los Passaglia y la UCR prolonga su crisis

Inundaciones: PBA dio el OK al tramo V Plan del Salado pero no puede arrancar por una demora de Nación

Los gremios docentes también le piden paritarias a Axel Kicillof

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El jefe de Gabinete, Maniel Adorni. 

Nación endurece su negativa a autorizar deuda a Kicillof, pero en provincia creen que finalmente habrá OK

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobernador Axel Kicillof recomendó designar un presidente interino en el Consorcio de Puerto Quequén.

Puerto Quequén: Provincia recomienda designar un presidente interino