Procesaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino y embargaron a la AFA por $350 millones

El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó este lunes a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), entre ellos a su presidente, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino , en el marco de una causa por la presunta retención indebida de impuestos y aportes por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

La resolución, de más de 140 páginas, también alcanzó al secretario general Cristian Malaspina y a los exdirectivos Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo. Todos fueron considerados prima facie responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la participación de múltiples personas en una estructura organizativa.

Como parte de la medida, el magistrado dispuso un embargo por $350 millones sobre los bienes de la AFA, así como también sobre el patrimonio de Tapia y Toviggino. Si bien los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, los imputados deberán cumplir con restricciones: no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización judicial, tendrán prohibido cambiar de residencia sin aviso previo y deberán presentarse cada vez que sean citados. Además, se mantuvo la prohibición de salida del país.

En el caso de los otros acusados, se fijaron embargos de distinto monto y se levantó la restricción para viajar al exterior. La decisión puede ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y, de confirmarse, abriría el camino hacia un eventual juicio oral.

En su fallo, Amarante sostuvo que existe un grado de probabilidad suficiente para considerar que Tapia y Toviggino tuvieron “intervención material y culpable” en las maniobras investigadas. Según el juez, ambos contaban con facultades decisorias que les permitían incidir directamente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Incumplimientos

Sobre el titular de la AFA, el magistrado destacó su rol central en la estructura de toma de decisiones y su responsabilidad como representante legal de la entidad. En ese sentido, afirmó que Tapia tenía conocimiento de los incumplimientos reiterados en el pago de tributos retenidos y capacidad para definir el destino de los fondos.

En cuanto a Toviggino, el fallo subraya su rol clave en la administración financiera: su firma aparece en la totalidad de los cheques de la entidad y estaba autorizado para operar las cuentas bancarias, lo que le otorgaba control directo sobre los movimientos de dinero.

Para la Justicia, la falta de pago en tiempo y forma de los aportes retenidos generó una mayor disponibilidad de fondos para la AFA, lo que podría constituir un beneficio económico indebido. El magistrado remarcó que el delito se configura aunque la deuda haya sido regularizada posteriormente, ya que la obligación es ingresar los montos dentro de los 30 días establecidos por la normativa.

El expediente también señala que durante los períodos en los que se registraron incumplimientos existieron ingresos significativos por parte de sponsors, lo que evidenciaría que la entidad contaba con recursos suficientes para afrontar sus obligaciones.

La situación judicial impacta directamente en la agenda internacional de Tapia. La ratificación de la prohibición para salir del país pone en duda su presencia en el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección argentina defenderá el título obtenido en Qatar.

De acuerdo con el criterio del juzgado, las salidas al exterior del dirigente no resultan imprescindibles, ya que la AFA continuó funcionando durante los períodos en los que Tapia estuvo fuera del país en años anteriores. En este escenario, cualquier viaje deberá contar con autorización expresa del juez.



Fuente: Agencia DIB