La CGT y las CTA lanzan un plan en varios frentes para tratar de frenar la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) resolvió realizar una manifestación en Plaza de Mayo que funcionará como el momento más visible de un plan de lucha contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, al que se sumarán las dos CTA y organizaciones sociales y de izquierda , que además contempla una fuerte presión sobre los legisladores que debatirán la iniciativa y los gobernadores, en muchos casos sus jefes políticos

La CGT tomó la decisión esta tarde en una reunión de su comité central en la sede de la calle Azopardo, unas horas después de que el presidente Javier Milei firmara el proyecto en el aeropuerto de Ezeiza , apenas arribado del viaje a Oslo, donde participó de la ceremonia en la que se le otorgó el Premio Nóbel de la Paz a María Corina Machado, la líder opositora venezolana.

En la cumbre del Concejo Directivo de la CGT se definió un plan de acción con medidas graduales y escalonadas contra la reforma, que tendrá su primera acción llamativa el jueves a las 15 con la marcha a la Plaza, a la que se sumarán las dos CTA, los movimientos y las organizaciones de izquierda, lo que supondría que unas 200 mil personas podrían participar, explicaron a DIB fuentes gremiales.

Pero esa es solo una parte de las acciones. La CGT también planea desplegar un fuerte lobby político con diputados y senadores de todos los espacios políticos, pero especialmente del peronismo, la UCR y las fuerzas provinciales. Pero el objetivo central serán los gobernadores, por la influencia que tienen en el funcionamiento de Congreso. Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres ya tuvieron reuniones con la cúpula de la central obrera.

En paralelo, la CGT acordó con los senadores de Fuerza Patria, con los que se reunieron anoche, la realización de una fuerte campaña de difusión y concientización. Designarán voceros y recorrerán medios para explicar los alcances y perjuicios de proyecto, y apuntarán a desmitificar “prejuicios contra el sindicalismo”, según supo DIB. Los legisladores de UxP trabajan además en la redacción de una “contrapropuesta” o “contraproyecto”.

Definiciones

Al cabo de la reunión, uno de los triunviros, Jorge Sola -los otros son Cristian Jerónimo y Gustavo Arguello-, dijo que “este proyecto pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo y a libro cerrado. Lo pretenden hacer con tratamiento exprés. Esta CGT quiere participar del debate. Vamos a llevar nuestro reclamo a cada legislador, a cada gobernador, a cada diputado, y les vamos a explicar por qué no puede salir esta ley”.

“ Este proyecto es un paso más contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores ”, anunció Sola. El dirigente cegetista manifestó que el rechazo de la central sindical era a “cada uno de los proyectos de la reforma”: un mensaje que buscaba dejar en claro que, pese a los canales de diálogo existentes con el Gobierno para matizar algunos de los puntos más conflictivos de la reforma (como la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias), la CGT confrontaría abiertamente con Milei.