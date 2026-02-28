De "una reforma que envía señales claras" a "una ley gorila": los discursos de cierre en la Cámara alta

Antes de la votación en el Senado de la reforma laboral , que finalmente se convirtió en ley por 42 votos contra 28, los jefes de bloque de los partidos mayoritarios fueron concluyentes en sus miradas. Así, Patricia Bullrich (LLA) destacó que el Gobierno quiere que “los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta” , José Mayans (PJ) afirmó que la modernización laboral es “una ley repugnantemente gorila hecha por gorilas” .

Un sector de estatales y otros sindicatos pararán 36 horas contra la reforma laboral

En su parlamento, Bullrich dijo que la gestión del presidente Javier Milei “demostró que la mejor política social no era un plan, sino condiciones para que haya posibilidades de inversión y de trabajo ”.

“Esta es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes que defendieron tantos años. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben qué tenía? Un gerente de la pobreza. No tenía nada más, ni jubilación, ni riesgos de trabajo, absolutamente nada”, planteó la exministra de Seguridad.

Y lanzó: “ Se defendieron durante años millones de planes sociales para tener a la gente como ganado . Eso no es justicia social. Eso es tener a la gente sin libertad”.

“Se terminaron los planes y la gente dejó de cortar las calles”

Bullrich señaló que cuando el Gobierno terminó con la intermediación de las organizaciones sociales, “la gente dejó de venir” a los cortes de protesta en el centro de la ciudad.

“Cuando se liberó eso, la gente dejó de venir. No se ve más a las mujeres con los chicos viniendo, porque se liberaron. No son tontos. Se dieron cuenta que estaban explotados por aquel que decía que le daba beneficios”, reflexionó.

Y siguió: “Se dieron cuenta que podían salir de la esclavitud. Lo más difícil para alguien que vive en la esclavitud es darse cuenta que es un esclavo. Hasta que se da cuenta, se libera y los manda a la mierda. Eso fue lo que pasó con los gerentes de la pobreza y por eso no vienen más al centro”, afirmó.

“Vienen nada más que algunos grupos antifascistas, algunos kirchneristas y algunos de izquierda. Los demás se quedan en su casa haciendo su vida y mandando a los chicos a la escuela y no trayéndolos como hacían acá”, cerró sobre este tema.

“Argentina quiere volver a crecer”

Al hacer referencia al cambio en la visión sobre cómo regular el mundo laboral, Bullrich cuestionó que en gobiernos anteriores “en el nombre de los trabajadores se mandó a la informalidad a miles y miles".

“Eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley, para darle previsibilidad a las empresas y a los trabajadores", remarcó.

Y siguió: “Esta reforma envía señales claras. Argentina quiere volver a crecer. Hace 15 años que no crecemos, muchos de los cuales fueron gobierno los de aquel lado”.

“Queremos que los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta, de un grupo. Hoy los trabajadores quieren trabajar con más libertad”, aseveró.

Según dijo, “durante años se repitió un dogma: más rigidez es más protección”. “¡Mentira! Más juicios, más oportunidades. ¡Mentira! Más conflicto, más justicia social. ¡Mentira!”, refutó la senadora oficialista.

“Hermosa mañana”

Por su parte, Bullrich señaló más tarde en su cuenta de X: “Hermosa mañana. Les metimos 7…”. Y compartió un video, con el texto: “Top jugadas de las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia argentina, nada más y nada menos que por este nuevo Congreso Nacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2027736726106501264?s=20&partner=&hide_thread=false Hermosa mañana.

LES METIMOS 7…



Top jugadas de las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia argentina, nada más y nada menos que por este nuevo Congreso Nacional.



Ahora, a continuar con las nuevas reformas que propondrá el Presidente. pic.twitter.com/MWty83138R — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 28, 2026

“Ahora, a continuar con las nuevas reformas que propondrá el Presidente”, cerró el posteo.

“Nació mal y termina mal”

Mientras tanto, en su discurso de cierre Mayans cargó fuertemente contra el proyecto, al que calificó como “una ley repugnantemente gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”.

El formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.

“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.

"En síntesis: una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando acá", arremetió.

“Viciado de nulidad”

“El tratamiento de esta ley está viciado de nulidad”, señaló Mayans, y continuó: “Ahora vienen con la mentira de la modernización laboral”.

Según analizó, “el trabajador solo quiere una vida digna y con esta ley le estamos arruinando esa posibilidad porque no le va a alcanzar el tiempo de su vida para sostener a su familia” ya que “el trabajador sólo tiene su tiempo”.

"Es una ley anti trabajador. ¡Que dejen de mentir!”, protestó.

“Un robo a cara descubierta”

Al Fondo de Asistencia Laboral, Mayans lo calificó como “un robo a cara descubierta a los jubilados y los pensionados”.

“Y es abiertamente inconstitucional porque vulnera el 14 bis de la Constitución. Esto rompe el principio protectorio”, señaló.

El legislador opositor también advirtió que con la reforma laboral “la representación de los trabajadores se debilita para que no haya quien defienda los derechos laborales”.

“Esta es una ley repugnantemente gorila”, sentenció Mayans.

Fuente: Agencia DIB