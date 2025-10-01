Otro día de tensión financiera: el dólar subió $50 pese a que hubo una fuerte intervención oficial

El dólar, en el centro de las preocupaciones por la marcha de la economía.

Los mercados volvieron a experimentar una jornada de alto estrés: mientras que el dólar subió pese a que el Tesoro vendió reservas y operó fuerte a futuro, también experimentó una dinámica ascender el Riesgo País, mientras que cayeron los bonos y las acciones.

Estos movimientos confluyeron en una jornada especial. El principio de mes, momento en el que algunos ahorristas suelen dolarizar parte de sus ingresos (aquellos que les sobran tras pagarlos gastos), coincidió con el primer día posterior a la aclaración del BCRA sobre el “apagón” de venta de dólares oficiales de las billeteras digitales y el fin de la llegada de divisas de las liquidaciones del campo tras las retenciones cero.

En ese marco, un dato negativo fue la continuidad de la tendencia alcista del dóla r: subieron todas las variables. El minorista oficial cerró a 1450 en el Banco Nación, aunque en el resto de las entidades bancarias cotizaron un poco por encima de ese valor. El mayorista, en tanto, avanza 3,3%, hasta $ 1.425. El techo de la banda se ubica en $ 1.481.

El Banco Central volvió a vender Un dato importante es que el Tesoro vendió entre 300 y 450 millones de dólares, según fuentes del mercado El dato, de todos modos, no fue informado oficialmente aún.

Por otra parte, en Nueva York, los bonos de la deuda argentina llegaron a caer más de 3%, para luego, pasado el mediodía, recortar la baja a 1%. Cuando los bonos bajan, sube el riesgo país. Ese índice, que mide la diferencia entre las tasas que pagan los activos argentinos versus los de Estados Unidos y que cerró a 1.204 puntos básicos el martes, se encamina a una nueva suba. (DIB)

