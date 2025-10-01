miércoles 01 de octubre de 2025
1 de octubre de 2025 - 20:14

Otro día de tensión financiera: el dólar subió $50 pese a que hubo una fuerte intervención oficial

El tipo de cambio cerró en $ 1.450. Los bonos en dólares anotaron una nueva caída de hasta 2,2%.

Por Agencia DIB
El dólar, en el centro de las preocupaciones por la marcha de la economía.&nbsp;

El dólar, en el centro de las preocupaciones por la marcha de la economía. 

Los mercados volvieron a experimentar una jornada de alto estrés: mientras que el dólar subió pese a que el Tesoro vendió reservas y operó fuerte a futuro, también experimentó una dinámica ascender el Riesgo País, mientras que cayeron los bonos y las acciones.

Más noticias
El dólar, en el centro de las preocupaciones por la marcha de la economía. 

¿Cómo es el "rulo" con el dólar MEP que llevó a Caputo a volver a endurecer el cepo?
Javier Milei se reunirá esta semana con Kristalina Georgieva y con Donald Trump.

Milei rumbo a Estados Unidos: se reúne con Georgieva con Trump

Estos movimientos confluyeron en una jornada especial. El principio de mes, momento en el que algunos ahorristas suelen dolarizar parte de sus ingresos (aquellos que les sobran tras pagarlos gastos), coincidió con el primer día posterior a la aclaración del BCRA sobre el “apagón” de venta de dólares oficiales de las billeteras digitales y el fin de la llegada de divisas de las liquidaciones del campo tras las retenciones cero.

En ese marco, un dato negativo fue la continuidad de la tendencia alcista del dóla r: subieron todas las variables. El minorista oficial cerró a 1450 en el Banco Nación, aunque en el resto de las entidades bancarias cotizaron un poco por encima de ese valor. El mayorista, en tanto, avanza 3,3%, hasta $ 1.425. El techo de la banda se ubica en $ 1.481.

El Banco Central volvió a vender

Un dato importante es que el Tesoro vendió entre 300 y 450 millones de dólares, según fuentes del mercado El dato, de todos modos, no fue informado oficialmente aún.

Por otra parte, en Nueva York, los bonos de la deuda argentina llegaron a caer más de 3%, para luego, pasado el mediodía, recortar la baja a 1%. Cuando los bonos bajan, sube el riesgo país. Ese índice, que mide la diferencia entre las tasas que pagan los activos argentinos versus los de Estados Unidos y que cerró a 1.204 puntos básicos el martes, se encamina a una nueva suba. (DIB)

Temas
Ver más

¿Cómo es el "rulo" con el dólar MEP que llevó a Caputo a volver a endurecer el cepo?

Milei rumbo a Estados Unidos: se reúne con Georgieva con Trump

Incidentes en el Congreso y una persona demorada durante una nueva marcha de jubilados

El Senado sesionará este jueves para rechazar los vetos de Javier Milei en Garrahan y universidades

Triple femicidio: Patricia Bullrich le pidió a la Provincia que aplique la "Ley Antimafia"

Espert esquivó una embestida de la oposición para correrlo de la presidencia de Presupuesto

Tensión en Diputados: La oposición exige la salida de Espert de la Comisión de Presupuesto

La Rosada sostiene la candidatura de Espert y pide que actúe la Justicia

Supuesto vínculo narco: Bullrich le pidió a Espert "aclarar la situación ya" 

Elecciones: BUP, multas por no votar y qué pasa si me eligen autoridad de mesa

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona consultando el padrón electoral. 

Elecciones: BUP, multas por no votar y qué pasa si me eligen autoridad de mesa

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El dólar, en el centro de las preocupaciones por la marcha de la economía. 

Otro día de tensión financiera: el dólar subió $50 pese a que hubo una fuerte intervención oficial

Por  Agencia DIB