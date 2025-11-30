Kicillof participará de la marcha de Madres de Plaza de Mayo en el cumpleaños de Hebe de Bonafini

El gobernador bonaerense Axel Kicillof estará presente el jueves en la ronda de Madres de Plaza de Mayo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , participará este jueves 4 de diciembre de una nueva edición de la tradicional marcha de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo , en una jornada especial que homenajeará el cumpleaños de Hebe de Bonafini .

La ronda Nº 2486 comenzará a las 15:30 en torno a la Pirámide de Mayo y reunirá a referentes políticos, militantes y a las históricas integrantes de la organización.

La convocatoria fue anunciada desde las redes oficiales de Madres de Plaza de Mayo . “Este jueves, día de cumpleaños de nuestra eterna compañera Hebe, seguimos luchando en la Marcha de los Jueves, junto a la militancia, Demetrio Iramain y Axel Kicillof”, expresaron, en un mensaje que llamó a la presencia masiva en la Plaza.

Entre las figuras confirmadas estarán Cristina Caamaño, exrectora de la Universidad de las Madres; la presidenta de la Asociación, Carmen Arias; y madres históricas como Pina de Fiore, Sara Mrad e Irene Molinari. También asistirá el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, uno de los funcionarios más cercanos al espacio.

Uno de los momentos centrales será el lanzamiento de la Cátedra Libre “Hebe de Bonafini”, previsto para las 17:30. La iniciativa, impulsada por el Espacio Cultural Nuestros Hijos, busca proyectar el legado político y cultural de la histórica dirigenta. El acto incluirá la presentación del Coro EcuNHi, dirigido por Eduardo Ferraudi, y un cierre musical a cargo del grupo Aguafuertes, acompañado por un invitado sorpresa.

La jornada tendrá el tono simbólico y político que caracteriza a las rondas semanales desde hace décadas. “Que no haya ninguno que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la Plaza. ¡Ni un paso atrás!”, concluyeron desde la Asociación, en un llamado a participar del homenaje.