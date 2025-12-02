El cristinista Alejandro Dichiara asumió como presidente de Diputados y el kicillofismo volvió a quedar relegado

Dichiara y Guerera, presidente entrante y saliente, actores de pacto de alternancia entre el cristinismo y el massismo.

El diputado Alejandro Di Chiara -exintendente de Monte Hermoso- fue elegido como nuevo presidente de la cámara Baja bonaerense, cargo que ya había ejercido en el período 2024, en lo que resultó una reedición de un pacto interno en el peronismo que reserva la vicepresidencia primera del cuerpo para el massista Alexis Guerrera.

Di Chiara fue elegido con 84 votos y en el primer agradecimiento tras su jura agradeció “Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, al gobernador Axel Kicillof y al campañero Sergio Massa”, en ese orden , en medio de aplausos de los concurrentes.

El nuevo presidente adelantó, al asumir, que después de su período al frente del cuerpo “seguramente se reeditará” el pacto con el massismo para intercalar sus representantes al frente del cuerpo , que hasta hoy condujo Alexis Guerrera, que fue a su vez ministro de Massa e intendente de General Pinto. “Es un placer muy grande intercambiar la cámara con vos, amigo Alexis Guerrera”, le dedicó. La idea es queen 2027, luego del finalizado el período de Dichiara, vuelva a asumir Guerrera.

Di Chiara no esquivó en tema más candente de la coyuntura política bonaerense: “ayer el gobernador nos pidió que votemos la ley de financiamiento”, dijo. Y aseguró que el bloque de UxP va a “tratar de buscar todos los consensos para que esa ley. “ Quédese tranquilo señor gobernador que acá hay muchísimas ganas de acompaña r”.

Dichiara y Guerrera son dos representantes del equema de poder que conduce la cámara pero también el bloque de diputados de UxP, alineados con Cristina y Máximo Kirchner y Sergio Massa. El esquema de alternancia volvió a relegar al kicillofismo de los puestos de conducción de la Cámara, pese a que la victoria electoral del 7 de septiembre había alentado la posibilidad de impulsar a un nombre propio para la presidencia del cuerpo, lugar para el que pujó Mariano Cascallares.

La elección de autoridades se dio en un contexto de fricción interna en el peronismo con el tratamiento del endeudamiento como telón de fondo. Fuentes del Movimiento Derecho al Futuro habían dicho a DIB que Kicillof prioriza la aprobación del endeudamiento a la puja por los lugares de poder parlamentario.

La nueva conducción de la cámara asumirá el miércoles 10, por lo que la sesión extraordinaria, en la que se intentará aprobar el pedido de endeudamiento por algo más de 3.600 millones de dólares que viene formulando Kicillof la presidirá Guerrera.

Los vicepresidentes

Como vicerpesidente primero juró, en ese marco, Guerrera. En el resto de las vicepresidencias asumieron Agustín Forchieri, de PRO -que dejaría la presidencia de su bancada-; a Juan Esteban Osaba, de La Libertad Avanza, a Mariano Cascallares, hasta ahora intendente de Almirante Brown.

En el resto de los cargos renovaron su mandato Gervasio Bossano como secretario administrativo y a Miguel De Lisi como secretario administrativo. Como secretario de Desarrollo Institucional, sigue Martín Alanis. Como Secretario de Participación Ciudadana se votó a Sergio Errecalde (UP).

El Pro Secretario Legislativo será Diego Di Salvo (UP). Y el prosecretario Administrativo: David Alcalá, de la misma fuerza.

Durante la sesion preparatorio juraron también los diputados y diputadas electos el 7 de septiembre.

La nueva cámara

Por Fuerza Patria juraron Diego Nanni, Evelyn Yanz, Carlos Puglelli, Cintia Romero, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro, Roberto Vázquez, Alejandro Dichiara, Maite Alvado, Esteban Acerbo, Silvina Nardini, Sofía Vanelli, Ariel Archanco, Juan Martín Malpeli y Lucía Iañez.

Por la La Libertad Avanza - PRO asumieron Pablo Morillo (LLA), Analía Corvino (LLA), Maximiliano Bondarenko (LLA), Oscar Liberman (LLA), Francisco Adorni (LLA), Juan Osaba (LLA), Carla Pannelli (LLA), Héctor Gay (LLA), Mariela Vitale (LLA), Alberto Ontiveros (LLA), Florencia Retamoso (LLA), Nahuel Sotelo (LLA), Natalia Blanco (LLA - PRO), María Fernanda Coitinho (LLA-PRO), Alejandro Rabinovich (LLA - PRO), María Sotolano (LLA - PRO), Julieta Quintero Chasman (LLA - PRO) y Leticia Bontempo (LLA - PRO).

Del bloque Hechos asumieron Manuel Passaglia, Paula Bustos e Ignacio Mateucci. Por Somos Andrés Leo (Coalición Cívica) y Priscila Minnaard (UCR); y por la Izquierda Christian Castillo y Mónica Schlotthauer.

Fuente: Agencia DIB.