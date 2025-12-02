¿Qué hay detrás de las tasas más insólitas de la provincia: al metegol y a los sótanos?

La polémica estalló en las redes sociales libertarias y después escaló a los medios nacionales: en la ordenanza fiscal de Miramar, partido de General Alvarado, para 2026 se incluyó el cobro de una tasa por la cual los tradicionales “metegoles” deberán pagar una tasa de $3.500.

La sorprendente tasa está incluida en el artículo 55 del proyecto, que grava el funcionamiento de los juegos en el espacio público. El articulado ya fue aprobado con el Concejo Deliberante, pero aún le falta el OK de la asamblea de grandes contribuyentes.

En ese marco, y antes da sanción definitiva, el intendente Sebastián Ianantuony (UxP) salió a aclara que en realidad no hay ninguna novedad: la tasa en cuestión se cobra desde hace más de 20 años y lo que hace el proyecto es actualizarla.

En un comunicado, la intendencia consignó que la tasa de entretenimientos en lugares públicos, “no se trata de una novedad legislativa, sino de la actualización de una normativa vigente de larga data”.

También se había difundido la existencia de una tasa a los sótanos en las viviendas, algo que el gobierno local también relativizó.

“Si bien es un ítem que, por técnica legislativa, ha permanecido en el nomenclador histórico de la ordenanza durante décadas, en la práctica administrativa actual no se ejecuta”. Se trata de un “punto técnico obsoleto” que fue usado “para generar indignación pública”, aseguraron.

Así las cosas, el gobierno municipal espera que la asamblea de contribuyentes ratifique la norma que le permitirá sustentar el presupuesto del año próximo. El Concejo Deliberante ya lo hizo a pesar del rechazo de Juntos por Alvarado, el PRO y La Libertad Avanza y gracias al acompañamiento a una concejal de la Unión Cívica Radical (UCR).

