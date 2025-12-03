Los quesos bonaerenses se trajeron varias medallas del Mundial de Suiza

La 37ª edición de los World Cheese Awards ( Mundial del Queso , en inglés), el certamen más reconocido del sector arrojó a Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, de la quesería Bergkäserei Vorderfultigen , como el mejor queso del mundo. Pero además dejó varias medallas para quesos argentinos, tres de ellos bonaerenses.

La competencia se realizó en la ciudad suiza de Berna y reunió a productores artesanales y grandes queserías . Un total de 265 especialistas -entre queseros , cocineros, vendedores, compradores y periodistas - evaluaron los quesos según su apariencia, aroma, textura y sabor .

Allí, Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, elaborado con 18 meses de maduración , superó a más de 5244 muestras de 46 países . Es la sexta vez que un Le Gruyère AOP obtiene el máximo premio .

El concurso premió quesos de Inglaterra, Japón, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Italia, Argentina y Uruguay , entre otros. Este año se registró un récord de participación: hubo un 9% más de inscripciones que en la edición anterior. Suiza fue el país con mayor cantidad de muestras, con 948 productos .

quesos-duros-vaquero La empresa Lácteos Vaquero se encuentra en Carlos Casares.

Las medallas a quesos bonaerenses

En esa misma competencia, dos quesos argentinos -el Reggianito de Lácteos Vaquero y el Toscano de Quesería Ventimiglia- obtuvieron medallas de oro, un logro que volvió a ubicar a la producción local entre las más destacadas del año. El queso azul Patagonzola de la Quesería Ventimiglia, en tanto, se llevó un reconocimiento “súper oro”.

Con respecto a la empresa Lácteos Vaquero , se encuentra en Carlos Casares y tiene sus orígenes en la Cuenca Lechera del Oeste de la provincia de Buenos Aires, de las más importantes del país.

En una ciudad donde la influencia de inmigrantes italianos se fusionó con la tradición local, la compañía que se enfoca en la elaboración de quesos duros fue destacada en su premio por su textura firme y sabor profundo del Reggianito, con un perfil ligeramente picante. En tanto, su Parmesano 18 meses cosechó un bronce.

Entre las medallas de plata, que consiguieron dos empresas de Santa Fe, una de Córdoba y otra de Río Negro, se destacó el Sardo de La Blanqueada Lácteos, de la ciudad bonaerense de 9 de Julio. También esta firma que nació como establecimiento lácteo en 1950 consiguió un bronce por su Gouda.

Todos los productos La Blanqueada se elaboran bajo estrictos controles sanitarios, son sin TACC y libres de lactosa. Su especialidad son los quesos duros, estacionados hasta 12 y 18 meses: parmesano, reggiano y provolone, provoleta y sardo. Aunque también elaboran semiduros como pategrás, fontina y gouda y blandos como el cremoso y tybo, azul y mozzarella.

Finalmente, entre las medallas de bronce también figura el Provolone 10 meses de Quesos Migue, una firma con asiento en la localidad de Vedia y fundada en 2001 por Miguel Nucete, quien decidió independizarse del negocio familiar de aceitunas para crear una empresa dedicada a quesos duros de alta calidad.

La empresa se especializa en quesos gourmet, con énfasis en productos de larga maduración como el parmesano, y ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales por su calidad.

La próxima edición de los World Cheese Awards se realizará en la ciudad andaluza de Córdoba, en el sur de España, donde se volverán a reunir las principales queserías del mundo.

Fuente Agencia DIB