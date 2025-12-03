miércoles 03 de diciembre de 2025
3 de diciembre de 2025 - 10:58

El fútbol lujanense de luto: Santiago "El Pulga" Fredes, con muerte cerebral

El entrenador, de 35 años, estaba internado en el Hospital Austral por una enfermedad autoinmune que avanzó rápidamente. La familia decidió donar sus órganos.

Santiago Fredes.

El fútbol lujanense vive horas de profunda tristeza, tras la confirmación en las últimas horas de que Santiago Fredes, entrenador del Club Luján y exfutbolista muy querido por la comunidad, fue declarado con muerte cerebral, tras varios días de internación a raíz de una enfermedad autoinmune que avanzó con extrema rapidez.

Fredes, de 35 años, permanecía internado en el Hospital Austral de Pilar, donde fue derivado la semana pasada luego de consultar por un malestar que derivó en un diagnóstico complejo, síndrome de Guillán-Barré, según informa El Civismo.

Guillán-Barré

Pocas semanas atrás, Fredes había firmado la renovación de contrato y se esperaba que estuviera al frente del plantel para la temporada 2026, luego de finalizar en el segundo puesto en la Zona B por detrás de Camioneros y perder en el reducido en la segunda fase con Sportivo Barracas.

Sin embargo, todo tomó un trágico giro durante el amistoso de Luján ante J.J. Urquiza. En ese momento el entrenador comenzó a sentirse mal y fue derivado al Austral donde se le diagnosticó con el síndrome de Guillán-Barré. En este trastorno neurológico poco frecuente el sistema inmunitario ataca por error los nervios periféricos, generando debilidad muscular progresiva, hormigueo, parálisis y afectación respiratoria.

Como consecuencia, el exfutbolista había quedado conectado a asistencia respiratoria mecánica.

Despedidas

Durante la mañana del martes su cuadro se agravó y su familia viajó de urgencia a Pilar para acompañarlo.

También se acercaron dirigentes del club, allegados e hinchas que quisieron despedirse del “Pulga”, un símbolo muy querido en la institución.

El Club Luján publicó en sus redes un comunicado, en el que afirman: "El 'Pulga' nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona. Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció".

También lo despidió el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, que envió "mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia".

Cuando la noticia comenzó a circular, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, despedidas y muestras de cariño. Aunque su cuadro era irreversible, Fredes permanecía conectado al respirador porque su familia decidió donar sus órganos.

Historial

Nacido el 7 de marzo de 1990 y criado frente al predio del club en el barrio San Emilio, Fredes desarrolló una vida entera alrededor del “Lujanero”.

Formado en la Escuela César Luis Menotti, hizo inferiores en Vélez, jugó en Flandria, Excursionistas, Defensores Unidos de Zárate y, por supuesto, en Luján. Con 174 partidos y 15 goles, dejó momentos imborrables para los hinchas: desde un penal clave ante Flandria en Copa Argentina hasta el recordado gol a Alem que ayudó a salvar al equipo del descenso.

Tras su retiro, trabajó en las divisiones inferiores y este año asumió la conducción del primer equipo de Luján, donde logró un gran segundo semestre, impulsó juveniles y devolvió al plantel a la pelea por el ascenso.

