miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 16:11

Murió la marplatense Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA y destacada dirigente del movimiento de DD.HH.

Pastoriza falleció en las últimas horas. Ejerció el periodismo, entre otros medios en la agencia clandestina ANCLA. Estuvo secuestrada entre 1977 y 1978.

Por Agencia DIB
Lila Pastoriza.&nbsp;

Lila Pastoriza. 

Wikipedia.

La periodista Lila Pastoriza, sobreviviente de la exESMA y una de las más reconocidas militantes del movimiento de derechos humanos, falleció en las últimas horas, según confirmaron sus familiares.

Más noticias
Kicillof junto a intendentes de todas las fuerzas.

Kicillof recibe a los intendentes, que llegan con una lista de reclamos
Kicillof con Yamandú Orsi. 

Con una foto con Yamandú Orsi, Kicillof abre la etapa internacional de su carrera presidencial

Pastoriza había nacido en la ciudad de Mar del Plata y estudiado Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde comenzó su militancia estudiantil. A fines de los años ’60 militó en la Federación Juvenil Comunista (FJC), luego en la organización Montoneros y como periodista integró la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), creada por Rodolfo Walsh.

El 15 de junio de 1977 fue secuestrada por un grupo de tareas y llevada al centro de exterminio que funcionaba en la exEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde fue obligada a realizar tareas de construcción de un archivo periodístico.

Fue víctima de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese lugar durante más de un año, hasta que el 25 de octubre de 1978 fue liberada. Se exilió a España, donde presentó un informe sobre su cautiverio ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Tiempo después viajó a México, donde como periodista participó de la Casa Argentina de Solidaridad (CAS). Allí también abogó por la liberación de miles de personas detenidas ilegalmente, entre ellos su entonces esposo Eduardo Jozami.

En 1984, Lila volvió al país y declaró ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personar (Conadep) y en el Juicio a las Juntas Militares que se realizó en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

En los últimos años participó del proyecto del Parque de la Memoria, integró Memoria Abierta, trabajó en el Espacio de la Memoria que funciona en la exESMA y siguió brindando su testimonio en distintas causas contra los represores que actuaron durante la última dictadura.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Kicillof recibe a los intendentes, que llegan con una lista de reclamos

Con una foto con Yamandú Orsi, Kicillof abre la etapa internacional de su carrera presidencial

El Gobierno anunció fondos para las Fuerzas Armadas y el envío de pliegos judiciales al Senado

Abad impulsa que se trabaje en una propuesta de reforma electoral en la provincia

Adorni no dio detalles de su patrimonio y aclaró: "No tengo nada que esconder"

Extienden el plazo para el acuerdo de compensación de deuda con provincias

24 de marzo: movilizaciones en todo el interior bonaerense por los 50 años del Golpe

El acto por los 50 años del Golpe fue masivo, con un reclamo central sobre las víctimas y críticas a Milei

Kicillof en el 24-M: "Hoy luchar por los DDHH significa también luchar por los despedidos"

En medio de la polémica, Adorni reaparece con una conferencia de prensa y agenda cargada

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Casa Rosada, en Buenos Aires. (Agencia DIB)

Extienden el plazo para el acuerdo de compensación de deuda con provincias

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La vacunación en una mujer embarazada.

Vacuna antigripal, segunda etapa: quiénes deben aplicársela además de embarazadas y niños de hasta 2 años