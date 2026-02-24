Milei reunió a su gabinete y prepara anuncios fuertes para el domingo: ¿cómo será la "etapa ejecutiva"?

El presidente Javier Milei encabezó hoy la primera reunión de gabinete del año, un encuentro con asistencia perfecta de sus ministros, en el cual se afinó la agenda de reformas estructurales con las que el mandatario quiere marcar el inicio del año político , parte de las cuáles serán anunciadas en el discurso del domingo ante la Asamblea Legislativa.

La reunión estuvo marcada por el clima de optimismo en el gobierno , tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados, en la previa de jornadas en el Congreso en las que confía en transformar en ley esa iniciativa y la baja de edad de punibilidad, junto la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares.

Según supo DIB, el Presidente instruyó a sus ministros con la directiva de pasar de una etapa de debate parlamentario a otra de ejecución de las políticas del gobierno . A diferencia del encuentro de la mesa política del lunes, esta vez de lo que se trató es de afinar el despliegue del programa de gobierno libertario y de terminar de afinar el discurso del domingo, para lo que el presidente le encargó a cada ministro información sobre su área.

Un punto central del discurso del presidente serán las reformas estructurales con las que quiere avanzar luego de los cambios en materia laboral. En ese listado figuran la reforma tributaria, cambios en el Código Penal, una reforma electoral, nuevos marcos regulatorios para inversión y desarrollo productivo, y la eventual ratificación parlamentaria de acuerdos internacionales , incluido el vínculo económico con Estados Unidos .

La expectativa en la Casa Rosada es que el Presidente utilice esa escena para reafirmar el rumbo general de su gestión y establecer el tono del año político. Sus palabras funcionarán, en ese sentido, como un punto de ordenamiento interno y de proyección externa. Una señal hacia aliados, opositores y actores económicos sobre cómo el Gobierno pretende encarar el ciclo que se abre, descripto como una “segunda etapa”.

La reunión de hoy tuvo lugar en el Salón Eva Perón participaron los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), que vive, según diversas fuentes, sus últimas semanas al frente de la cartera.

También estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de Diputados Martín Menem y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Karina Milei y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, completaron el esquema de poder que hoy concentra la toma de decisiones.

La anterior reunión de Milei con su equipó habíaa sido en diciembre, antes del debate por el Presupuesto, que luego se aprobó. En aquella ocasión hubo polémica porque Milei le regualó a sus colaboradores ejemplares del libro Defendiendo lo indefendible” del economista anarco-capitalista Walter Block.

Fuente: Agencia DIB