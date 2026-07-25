sábado 25 de julio de 2026
25 de julio de 2026 - 15:49

Tres delincuentes entraron a robar a la casa de Scioli con máscaras de payasos, pero fueron detenidos

El episodio ocurrió la madrugada del miércoles. El secretario de Deportes estaba en su casa, pero no fue agredido. Los asaltantes fueron detenidos poco después.

Por Agencia DIB
El secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli.

El secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli.

Un frustrado intento de robo tuvo lugar el miércoles pasado en la casa del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, cuando tres delincuentes buscaron ingresar con armas y máscaras de payaso a la quinta de Villa La Ñata del partido de Tigre donde vive el exgobernador bonaerense.

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Los tres agresores y uno más que esperaba en un auto fueron repelidos por la seguridad del predio y huyeron, aunque horas después terminaron detenidos por la Policía Bonaerense.

Fuentes oficiales indicaron que se trató de un golpe ideado por expersonal de seguridad de Scioli, mientras cerca del funcionario libertario señalaron a este medio que fue un “hecho menor” al que el propio dirigente “no le dio importancia” porque los delincuentes fueron “disuadidos por la propia custodia”.

El golpe frustrado

El hecho se registró cerca de las 3 del miércoles, cuando un grupo de cuatro delincuentes se acercó a la quinta de Villa La Ñata, conocida en otros tiempos por los partidos de futsal que Scioli mantenía con distintas celebridades y por ser lugar habitual de reuniones políticas.

Mientras uno de ellos esperaba a bordo de un vehículo Peugeot blanco, los demás ingresaron al parque del predio, donde fueron interceptados por el personal de seguridad de Scioli. Esos movimientos quedaron incluso registrados por las cámaras de la zona.

Según las pruebas que tiene en su poder la Policía, los agresores llevaban armas 9 milímetros y máscaras de payaso para ocultar su identidad. Si bien en ese momento huyeron, horas después fueron capturados por la Policía Bonaerense.

La causa quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren de la UFI de Benavídez. Después de que se analizaran las imágenes de las cámaras y se tomara declaración a los testigos, la Policía detuvo a dos de los agresores, que quedaron imputados por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego.

La Policía también aprehendió al dueño del vehículo con el que la banda intentó ingresar a Villa La Ñata. Los otros dos sospechosos, en tanto, habrían sido identificados y eran buscados por los investigadores.

“Daniel no quiere darle más entidad porque ni siquiera entraron en la casa y es público donde vive”, afirmaron desde el entorno del funcionario, que fue gobernador bonaerense por el peronismo durante los períodos 2007-2011 y 2011-2015.

Fuente: Agencia DIB.

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