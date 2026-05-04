Milei viaja a Estados Unidos para una cumbre con empresarios e inversores

El presidente Javier Milei, el único mandatario en exponer en la Cumbre del Instituto Milken.

El presidente Javier Milei viaja este martes a Estados Unidos para participar en Los Ángeles de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, que reúne a políticos, funcionarios, financistas y empresarios. En otros estarán Elon Musk (CEO de Tesla y SpaceX), Rafael Grossi (director de OIEA) y Kristalina Georgieva (Directora Gerente del FMI).

La agenda de Milei El mandatario comenzará su actividad oficial del viaje número 16 a Estados Unidos desde que es presidente el miércoles 6 a las 14, con el director del Instituto Milken. Michael Milken es un importante financista estadounidense que fundó su think tank dedicado a la investigación económica y de salud.

Luego mantendrá una reunión con un grupo reducido de empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico. A las 18hs., Milei disertará en la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken y de inmediato volará de regreso a Buenos Aires.

El Instituto Milken Es un think tank o centro de pensamiento económico independiente, con sede en Santa Mónica, California. Su objetivo, según consta en su web, es “mejorar la prosperidad económica a nivel mundial. Para esto, se enfocan en facilitar el acceso al capital y crear soluciones que impulsen la creación de empleo y la salud pública. Básicamente, intentan conectar el mundo de las finanzas con las soluciones sociales”.

La 29ª Conferencia Global del Instituto Milken Con más de 1,000 oradores y unos 4,000 participantes, la lista de invitados es una mezcla impresionante de política, finanzas, tecnología y cultura. Entre otros estarán: Javier Milei

Kristalina Georgieva: Directora Gerente del FMI. Rafael Mariano Grossi: Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

María Corina Machado: Líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz.

Gobernadores de EE. UU.: Ron DeSantis (Florida) y Gretchen Whitmer (Michigan). Jensen Huang: El CEO de NVIDIA.

Elon Musk: CEO de Tesla y SpaceX

Larry Fink: Presidente y CEO de BlackRock.

Ken Griffin: Fundador y CEO de Citadel.

Ruth Porat: Presidenta y CIO de Alphabet (Google).

Linda Yaccarino: CEO de X (Twitter). Además, del mundo del deporte y el espectáculo pero en calidad de emprendedores también estarán Tom Brady (el siete veces campeón del Super Bowl); David Beckham (Socio de Inter Miami CF); Eva Longoria (actriz, directora y empresaria); y Shaquille O'Neal (gloria de la NBA). Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







