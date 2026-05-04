lunes 04 de mayo de 2026
4 de mayo de 2026 - 10:10

Milei viaja a Estados Unidos para una cumbre con empresarios e inversores

La estadía de Milei en Estados Unidos para la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken será de menos de 24 horas.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei, el único mandatario en exponer en la Cumbre del Instituto Milken.

El presidente Javier Milei, el único mandatario en exponer en la Cumbre del Instituto Milken.

El presidente Javier Milei viaja este martes a Estados Unidos para participar en Los Ángeles de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, que reúne a políticos, funcionarios, financistas y empresarios. En otros estarán Elon Musk (CEO de Tesla y SpaceX), Rafael Grossi (director de OIEA) y Kristalina Georgieva (Directora Gerente del FMI).

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La agenda de Milei

El mandatario comenzará su actividad oficial del viaje número 16 a Estados Unidos desde que es presidente el miércoles 6 a las 14, con el director del Instituto Milken. Michael Milken es un importante financista estadounidense que fundó su think tank dedicado a la investigación económica y de salud.

Luego mantendrá una reunión con un grupo reducido de empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico. A las 18hs., Milei disertará en la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken y de inmediato volará de regreso a Buenos Aires.

El Instituto Milken

Es un think tank o centro de pensamiento económico independiente, con sede en Santa Mónica, California. Su objetivo, según consta en su web, es “mejorar la prosperidad económica a nivel mundial. Para esto, se enfocan en facilitar el acceso al capital y crear soluciones que impulsen la creación de empleo y la salud pública. Básicamente, intentan conectar el mundo de las finanzas con las soluciones sociales”.

La 29ª Conferencia Global del Instituto Milken

Con más de 1,000 oradores y unos 4,000 participantes, la lista de invitados es una mezcla impresionante de política, finanzas, tecnología y cultura. Entre otros estarán:

  • Javier Milei
  • Kristalina Georgieva: Directora Gerente del FMI.
  • Rafael Mariano Grossi: Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
  • María Corina Machado: Líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz.
  • Gobernadores de EE. UU.: Ron DeSantis (Florida) y Gretchen Whitmer (Michigan).
  • Jensen Huang: El CEO de NVIDIA.
  • Elon Musk: CEO de Tesla y SpaceX
  • Larry Fink: Presidente y CEO de BlackRock.
  • Ken Griffin: Fundador y CEO de Citadel.
  • Ruth Porat: Presidenta y CIO de Alphabet (Google).
  • Linda Yaccarino: CEO de X (Twitter).

Además, del mundo del deporte y el espectáculo pero en calidad de emprendedores también estarán Tom Brady (el siete veces campeón del Super Bowl); David Beckham (Socio de Inter Miami CF); Eva Longoria (actriz, directora y empresaria); y Shaquille O'Neal (gloria de la NBA).

Fuente: Agencia DIB

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