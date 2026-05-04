Tres muertos y casos sospechosos de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

El brote se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que salió de Ushuaia tenía previsto llegar a Cabo Verde, África.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo tres muertes y varios casos sospechosos de hantavirus a bordo de un crucero que partió desde Ushuaia el pasado 20 de marzo.

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El brote se desató en el MV Hondius , un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que salió de Ushuaia y tenía previsto llegar a Cabo Verde, en África, el 4 de mayo.

Según la OMS, son seis las personas afectadas por el virus . Un caso fue confirmado por laboratorio y hay otros cinco bajo sospecha. T res pasajeros murieron y uno permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica . Los otros dos casos activos siguen a bordo del barco.

La OMS destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”, y aseguró que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas.

Contagios y fallecidos

El primer caso fue el de un pasajero de 70 años, que desarrolló síntomas en pleno viaje y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur. Su esposa, de 69 años, también enfermó durante la travesía: fue evacuada a Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo. Según fuentes vinculadas al caso, ambos serían oriundos de Países Bajos.

La tercera víctima fatal seguiría a bordo del MV Hondius. Además, un ciudadano británico de 69 años fue evacuado a Johannesburgo y permanece en cuidados intensivos. Los otros dos pacientes afectados continúan en el crucero y se evalúa su traslado a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados.

hantavirus 2 Preocupación por los casos de hantavirus. (Chris F/pexels)

Comunicado del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego

Desde la cartera sanitaria de Tierra del Fuego, desde donde partió el crucero, emitieron un comunicado para aclarar que la provincia no tiene registros de hantavirosis. El texto puntualizó:

No se registran casos confirmados de hantavirosis en la provincia desde que existen registros epidemiológicos.

Hasta el momento, no se recibió comunicación oficial ni extraoficial del Ministerio de Salud de la Nación respecto de esta situación.

La zona endémica de hantavirus en el sur del país se concentra principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

En Tierra del Fuego no existe evidencia concluyente sobre la presencia de reservorios con potencial de transmisión.

Actualmente, no existe evidencia epidemiológica que vincule a la provincia con casos confirmados asociados a este evento.

El Ministerio de Salud continúa realizando el seguimiento correspondiente y permanece a la espera de información oficial de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

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La enfermedad

El hantavirus es una enfermedad grave que se transmite principalmente a través de roedores, en especial por contacto con su orina, heces o saliva. En la Argentina, el principal transmisor es el ratón colilargo. La contaminación con las excreciones de los roedores puede darse en alimentos, en el agua, en el territorio, etc.

Según describe la OMS, aunque es poco frecuente, el hantavirus puede transmitirse de persona a persona y provocar cuadros respiratorios graves. En el país circulan distintas variantes del virus, y algunas, como el virus Andes, pueden presentar transmisión interpersonal, aunque el mecanismo más común sigue siendo ambiental.

Los síntomas iniciales del hantavirus suelen confundirse con una gripe: fiebre mayor a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general. En una segunda etapa, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome cardiopulmonar, con dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico.

En la Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos por hantavirus. Las autoridades insisten en la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en regiones donde circula el virus.

Fuente: Agencia DIB