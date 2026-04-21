Milei en Jerusalén: homenaje al Papa, un inédito reconocimiento israelí y otro mini recital de despedida

El presidente Javier Milei mantuvo hoy una intensa agenda en Jerusalem , que incluyó un homenaje al Papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento y la recepción de una inédita distinción por parte del Estado de Israel como parte de la celebración de 78 aniversario de su independencia, festejo que motivó el viaje del mandatario argentino, quien cerró la jornada entonando una versión de “Libre”, el clásico de Nino Bravo.

El centro político de la jornada de Milei fue la invitación del presidente israelí Isaac Herzog a encender una de las 12 antorchas que representan a las 12 tribus perdidas de Israe l. Se trata de una ceremonia de profundo sentido religioso a la que nunc antes había sido invitado un Presidente extranjero, lo que supone un reconocimiento muy especial para el presidente argentino.

“Gracias a todos, que dios bendiga a Israel, que dios bendiga a la Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad carajo!“, retribuyó Milei, quien reiteró, como lo había hecho en sus dos visitas anteriores, en 2024 y 2025, que ordenará trasladar la embajada argentina dese Tel Aviv a esa ciudad “tan pronto como las condiciones lo permitan” , una medida que requiere una aprobación por ley del Congreso argentino.

En su discurso durante la celebración, realizada en el Monte Herlz, Milei enfatizó que “ Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas ”, en un nuevo gesto de sintonía política con el país asiático. El mandatario argentino precisó en ese marco que, a diferencia de los socios, “los amigos forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales compartidos”, según se indicó en un comunicado oficial.

Un homenaje al Papa

Milei dedicó un espacio especial en una visita al Santo Sepulcro para rendir un homenaje especial a Fracisco, que falleció un día como hoy hace un año. Al mismo tiempo, la presidencia difundió una carta, firmada por él y dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal, en la que Milei en la que le envió un “saludo cordial” en “esta fecha significativa” y en la que califica “sin dudas” al Papa como “ uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia ”.

Milei recordó llamados de Milei y una entrevista personal que mantuvieron en El Vaticano, en la que él se disculpó con el pontífice, a quien había insultado. Incluso, en un posteo en redes social, el Presidente reveló que le dijo entonces Francisco: “no te calentés, todos decimos boludeces de jóvenes ”, escribió el Presidente como respuesta a un usuario de X que le preguntó por ese punto específico.

Como cierre de la visita, Milei se sumó al show musical de la celebración oficial, para cantar junto a dos artistas locales -Rotem Cohen y Mali Levy- una versión de Libre, el clásico del cantautor español Nino Bravo, que ya había ensayado con ellos hace unas horas. El primer ministro Benjamin Netanyahu observo divertido desde una de las tribunas y algunas de las imágenes se volvieron virales en las redes.

Fuentes: Agencia DIB.