Milei en Brasil: encuentro con Flavio Bolsonaro pero no podrá ver al padre, Jair

Este viernes, el presidente Javier Milei comienza una visita oficial de menos de 24 horas a la ciudad de San Pablo con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la Argentina y el estado paulista. Es la segunda vez que Milei viaja a Brasil desde que asumió como Jefe de Estado.

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La visita oficial se iniciará este sábado a las 9, en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido con honores militares por el gobernador Tarcísio de Freitas en la Plaza Cívica.

Luego, Milei recibirá la Orden de Ipiranga , en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga San Pablo, ceremonia a la que también está invitado el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes . Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión.

Horas más tarde, el Presidente compartirá una reunión de trabajo con De Freitas, Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro . La visita a San Pablo culminará, precisamente, con su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal, en el Mercado Livre Arena Pacaembú.

Milei no podrá ver a Jair Bolsonaro

La semana pasada, el juez Alexandre de Moraes desestimó el recurso presentado por la defensa del ex mandatario Jair Bolsonaro para poder recibir a Javier Milei en su domicilio, donde momentáneamente cumple con su prisión domiciliaria.

El magistrado determinó que por un plazo de 30 días Bolsonaro solo puede recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, y que las visitas con fines políticos están prohibidas hasta termine la campaña electoral.

En 2025, Jair Bolsonaro (71) fue condenado a 27 años de prisión por planear una revuelta para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante Lula da Silva.

Fuente: Agencia DIB