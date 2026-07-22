Milei rechazó la "campaña anti argentina" con una cita de Churchill en inglés

El presidente Javier Milei reaccionó hoy a la ola de críticas a la Argentina que se desató en las redes tras la derrota de la Selección en la final del mundial con dos posteos en las redes: uno en el que habla de que “el mundo va a ver lo que significa un país lleno de argentinos” y, otro, en el que cita, en inglés, una frase del exprimer ministro británico Winston Churchill, que se traduce como “¿tenés enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo en algún momento de tu vida".

Milei venía sin hacer comentarios sobre lo que algunas fuentes describen como una “campaña anti argentina” , con posteos y posicionamientos en redes de personalidades como los actores Javier Barden y el norteamericano Samuel L. Jackson, el escritor Arturo Pérez-Reverte y la cantante Rosalía. Otra que habló fue la música y poeta Patti Smith. En general, mencionaron un supuesto “racismo” de Argentina, pero algunos se retractaron luego.

Pero hoy salió al cruce. "You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life" . Winston Churchill PD: algunos sostienen que la frase es de Víctor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día", escribió Milei, haciendo referencia a una frase atribuida al exprimer ministro británico. Su traducción sería "¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo en algún momento de tu vida".

En rigor, l a frase que Miei atribuye a Churchill nunca fue dicha por él. Es apócrifa, según establece la Winston Churchill Society, entidad dedicada a preservar el legado del político británico. La misma aparece consignada en un apartado de falsas citas vinculadas al hombre que lideró el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. La cita de Milei generó algunas respuestas negativas, pero no por la imprecisión, sino por la condición de británico de Churchill.

Poco después, Milei hizo una publicación en Instagram en la que señaló: “ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos". Además, replicó un mensaje de Agustín Laje, jefe de la Fundación Faro, think-tank libertario por excelencia. Laje arremetió contra el kirchnerismo en medio del ruido externo contra la Argentina.

"El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi; y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la Selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA", .disparó el filósofo, uno de los intelectuales que más escucha el Jefe de Estado.

Milei replicó el posteo y agregó: "ABSOLUTAMENTE CIERTO". Se plegó a lo dicho por Milei, la diputada Lilia Lemoine. "Lista completa y ordenada de las maldades del kirchnerismo contra la Selección Argentina... es decir, contra Argentina. No permitamos que ahora se hagan los boludos".

Fuente: Agencia DIB.