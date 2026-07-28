Milei viajó a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori donde no estuvo Lula

Aunque la partida estaba prevista para este martes a la mañana, el presidente Javier Milei viajó el lunes por la noche hacia Lima, Perú, para presenciar la ceremonia oficial de la transmisión de mando presidencial de Perú a Keiko Fujimori.
Los presidentes que están en Lima
Entre los asistentes hubo mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras). No estará el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien será representado por su canciller, Mauro Vieira.
El encuentro con Keiko Fujimori
El presidente Javier Milei mantuvo el martes una reunión bilateral con la presidenta electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, poco antes de su asunción.
Milei arribó a la capital peruana encabezando una comitiva oficial integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Después de la ceremonia de asunción, este martes 28 -Día de la Independencia en Perú-, el presidente argentino recibió el grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres.
Este viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana. Además, Milei dará un paso más hacia la consolidación como una de los líderes de la derecha en la región.
Fuente: Agencia DIB