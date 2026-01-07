Milei mejora su imagen en las redes con la "agenda Venezuela", pero pierde con el ajuste

Aunque luego del triunfo electoral del 26 de octubre no protagonizó hechos disruptivos, Javier Milei se mantuvo con el político argentino con mayor protagonismo e n el mundo digital, aunque con una particularidad: su perfomance mejora cuando la agenda se centra en temas internacionales, y empeora cuando lo hace en la realidad económica local.

El análisis de la imagen digital del Presidente fue realizado por la consultora Ad Hoc , en un estudio de su participación en las redes desde el 1° de diciembre hasta el 5 de enero pasados, es decir, el período inmediatamente posterior a las elecciones hasta después de la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

Una de las principales conclusiones del trabajo señala que Milei vive una “nueva luna de miel” con la opinión pública que se expresa en redes: por tercer mes consecutiva, las menciones positivas superan a las negativas. Sin embargo, el total de menciones baja desde octubre y también la brecha que separa la consideración positiva de la negativa.

Si bien los tres meses consecutivos en terreno positivo no se habían registrado antes en 2025, en enero de 2026 la brecha era de solo 5 puntos : 47% de menciones positivas, contra 42% de negativas con 11% neutras. El volumen de menciones, además, se mantuvo en niveles mínimos para el promedio de Milei: 5 millones mensuales.

Afuera mejor que adentro

Un rasgo notable es que el Presidente mejora su perfomance cuando centra su agenda en cuestiones internacionales y la empeora cuando de lo que se trata es de discutir la situación del país. En el primer caso, las reacciones positivas suben al 54%, mientras que en el segundo solo representan el 41%.

Ad Hoc puntualiza la actividad en redes ligada a los hechos en Venezuela. En este apartado, el Presidente logra un pico de menciones a raíz de su apoyo a Trump, yen parte proveniente de la comunidad internacional, donde obtiene buena parte del “rebote”.

En contraste, los ítems que generaron mayor negatividad estuvieron relacionados directamente con la agenda local: reforma laboral y presupuesto 2026, aunque con una particularidad: la marcha de la CGT, contraria a esa ley, no tuvo el impacto digital de otras manifestaciones similares.

Respecto del presupuesto, el centro del rechazo estuvo en el ajuste sobre las universidades y los fondos para las personas con discapacidad, especialmente por el intento de derogar las leyes de financiamiento y emergencia, que luego fracaso en el debate parlamentario.

Dante Guebel, en ascenso

Otro aspecto interesante del estudio tiene que ver con el pastor protestante Dante Guebel y su intento de instalarse como eventual candidato presidencial del peronismo.

Aupado por el impulso mediático que le dio su sociedad con Mario Pergolini y su gira de presentaciones por Argentina, Guebel pasó de 5 mil menciones diarias a 750 mil en diciembre. Es un nivel que supera a tres de las figuras más importantes de la oposición: Axel Kicillof (437.000); Cristina Kirchner (406.000) y Juan Grabois (326.000).

La instalación tiene, de todos modos, una particularidad importante: su volumen está sostenido por una fuerte proporción de menciones negativas, provenientes de usuarios relacionados con La Libertad Avanza y con el PRO.