Milei: "La tasa de interés sube porque del otro lado están los orcos, los kukas".

El presidente Javier Milei criticó este viernes a sectores del Congreso que aprobaron leyes que el Gobierno rechaza y sostuvo que a esos legisladores “les resulta divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal, si total después lo paga otro salame de acá a dos años”. El mandatario evitó cualquier referencia al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y afirmó que “la tasa de interés sube porque del otro lado están los orcos, los kukas”.

Cae la imagen digital de Milei por el caso de las coimas en discapacidad

Francos intentó despegar a Milei del caso de las coimas: "Diego Spagnuolo jamás le hizo un comentario"

Durante su discurso en el cierre del acto por el 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario , Milei aseguró que “de acá a la mitad del año que viene la inflación habrá sido una pesadilla que se terminó” . En el acto también hablaron el presidente de la Bolsa, Miguel Simioni ; el intendente Pablo Javkin ; y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro .

El mandatario ofreció un discurso extenso y técnico en lo económico, en el que dijo que “nos hemos acostumbrado a que malinterpreten las cosas que hacemos con el ministro (de Economía, Luis) Caputo ”.

Milei afirmó que muchas medidas económicas de “los últimos 90 años” estuvieron mal. Vinculó la “mala interpretación de la tasa de interés” al keynesianismo: “No nos fue bien con el keynesianismo, a nadie le va bien con el keynesianismo, solamente es útil para los políticos populistas, demagogos y gastadores ”.

“Riesgo kuka”

En su exposición utilizó términos despectivos para referirse a la oposición. Señaló que “enfrente están los orcos, los kukas, por eso sube la tasa de interés”, y mencionó que se trata del “riesgo kuka”, una expresión que atribuyó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El Presidente afirmó que la oposición busca con sus iniciativas en el Congreso romper el equilibrio fiscal, y advirtió que defenderá ese equilibrio porque, según él, “sino vuelve el kirchnerismo y tenemos claro que kirchnerismo nunca más”.

“Van a usar todo el aparato para hacer fraude”

En tanto, Javier Milei aseguró que los “kukas” intentarán manipular el proceso del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires: “Van a representar el techo electoral, votando con una boleta distinta, utilizando todo el aparato para hacer fraude, poniendo candidatos testimoniales”.

Agregó que en octubre, cuando se realicen las legislativas nacionales, los intendentes no jugarán el mismo rol y “se va a validar la gestión nacional”.

Milei sostuvo que si la elección de septiembre resulta pareja será “el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”.

“El siglo dorado”

Por su parte, aseguró que los inversores esperan que se despeje el horizonte electoral antes de decidir y planteó que los argentinos pueden optar entre volver al “populismo salvaje” o elegir “las ideas de la libertad”.

El Presidente cerró su intervención con una apuesta optimista: “Pasadas las elecciones puede haber un desplome de las tasas e ingresar en el sendero que va a hacer grande a la Argentina”. Y agregó que “octubre va a ser el puntapié del siglo dorado de la Argentina”. (DIB)