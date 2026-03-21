Milei intercambió elogios con Orbán, dijo que Cuba "será libre" y advirtió que la inmigración "puede ser invasión"

El presidente Javier Milei intercambió elogios y gestos de cercanía político-ideológica y personal con Viktor Orbán, su par de Hungría , durante su visita a Budapest, la capital de ese país, donde fue orador en un evento de la organización conservadora CPAC en el cual defendió la moralidad de su gobierno, aseguró “seguramente antes de mitad de año veamos a Cuba Libre”, calificó de “pichón de tirano” a Padro Sánchez, el presidente español además de advertir contra la inmigración.

Orbán recibió a Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con una cálida bienvenida y los llevó a recorrer el nuevo palacio de gobierno, el Monasterio Carmelita de Buda. “Aquí está, y estará, nuestro amigo Javier Milei . Le damos la bienvenida a Budapest”, dijo. Justificó su importancia como figura de la derecha internacional con el posicionamiento de política exterior: “ Hoy en día, Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha y Javier, como verán, es una estrella mundial de los valores occidentales ”.

Ambos presidentes compartieron una reunión bilateral en el Palacio Sandor antes de la recorrida por la sede del Gobierno. La agenda, además, incluyó al ministro de relaciones exteriores y comercio húngaro, Péter Szijjártó y al canciller argentino, Pablo Quirno. “Antes no era así, pero ahora Argentina y Hungría son aliados cercanos, nos apoyamos mutuamente en los y en los asuntos políticos internacionales más relevantes. Nos oponemos firmemente a la migración y consideramos que la migración ilegal masiva es una clara amenaza”, dijo Szijjártó.

Ya en CPAC, el organismo que funciona como una especia del internacional de la derecha global, Orban abrió los discursos con una participación en la que volvió sobre la política en américa latina. “Las fuerzas nacionales de Rodrigo Paz tomaron el control de Bolivia y las tropas de José Antonio Kast liberaron Chile”, dijo en referencia a los gobiernos de signo ideológico similar que arrancaron en el continente. “ En uno o dos años, todo el mundo occidental lucirá radiante con colores patrióticos, nacionales y conservadores ”, arriesgó.

Milei, por su parte, pronunció un discurso de un alto contenido político e ideológico, con definiciones resonantes. Ya antes de la conferencia había advertido que hablaría sobre la inmigración y como “cuándo no se integra” al país que la recibe “se convierte en una invasión ”. Después, en la convención retomó el tema para elogiar la política de Orban hacia los inmigrantes, unja de las más restrictivas de Europa y la contrapuso con la más liberal del resto del continente, al que describió como atravesando “una crisis desproporcionada” en esa materia.

Tal como había hecho una semana atrás en Estados Unidos, cuando habló en la Yeshiva University, Milei desarrolló la tesis de que la característica “troncal” de su gestión es “la moral como política de Estado ”, que se expresa en una primacía de las decisiones basadas en la corrección ética y la eficiencia económica. Lo hizo en momentos en que, en Argentina, escala la controversia sobre su participación en el llamado Caso Libra y en torno a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorno.

Milei defendió su gestión también en términos concretos. Se centró en los resultados económico al asegurar que, tras heredar una inflación que “viajaba al 15.000% anual” -un número que repite desde el inicio de su mandato, pero que es cuestionado por especialistas-, su administración logró reducirla al 30%, con la promesa de “exterminarla” antes de finalizar su primer período en la Casa Rosada. También afirmó que sacó “a 15 millones de personas de la pobreza” y la redujo de un 57% al 30%.

La parte más fuerte estuvo concentrada en la mirada internacional. Al criticar al comunismo -Hungría fue parte del Pacto de Varsovia- calificó de “ revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro ” al régimen cubano” y lo acusó de “dejar a la población sumida en la más abyecta miseria ”. En ese marco, aseguró que “con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba Libre” ante de mitad de año, arriesgó. Lo hizo en medio de las tensas conversaciones entre la administración de EEUU y la de la Isla.

También fustigó con dureza a Sánchez, el presidente español, un socialista que se opuso al ataque conjunto de EE.EUU e Israel a Irán, que Milei apoyó. “En el discurso de recién mencionó mi querido amigo Santiago Abascal al pichón de tirano que tienen en España ”, dijo Milei. Abascal es el líder de VOX, el líder de la ultraderecha ibérica. Y la referencia a Sánchez fue en el marco de una crítica a la mirada del Estado como orientador del proceso económico centrado en la distribución del ingreso, lo que para Milei traba el crecimiento.