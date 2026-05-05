Milei, con gestos de respaldo a Adorni tras la polémica por la declacion del contratista Tabar

Adorni con Milei a su lado, en el encuentro con el presidente de B’nai B’rith Internacional.

El presidente Javier Milei dio una clara señal de respaldo a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al incluirlo en una actividad oficial en su despacho de la Casa Rosada en la que recibió al presidente de una entidad judía internacional y, al mismo tiempo, encargarle que encabece una reunión del equipo de gobierno el viernes.

Milei realizó el gesto en medio de rumores de cierto malestar entre algunos miembros del Gabinete luego de que Matías Tabar, un contratista de obras de la ciudad de Exaltación de la Cruz, declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita que el Jefe de Gabinete le pagó en efectivo 245.000 dólares para reformar la casa que adquirió en el country Indio Cuá, de esa ciudad.

El Presidente pareció salir al cruce de cualquier expresión de descontento en su propio equipo al sentar a Adorni a su lado en el encuentro con Robert Spitzer, el presidente de B’nai B’rith Internacional , una organización humanitaria y de defensa de los derechos humanos judía, en el que también estuvo el canciller Pablo Quirno y el titular de la DAIA, Mauro Bernstein.

Luego de ese esa reunión, la Casa Rosada hizo trascender que Adorni encabezará el viernes una reunión de Gabinete , con la indicación precisa de que se trató de otro gesto de un respaldo que, se descuenta, se entiende a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también muy cercana al funcionario.

El impacto de la declaración

Son movimientos en el máximo nivel del gobierno que se producen luego de que la declaración de Tabar interrumpiera el plan de dar por superada la polémica por las aparentes inconsistencias patrimoniales de Adorni con su exposición la semana pasada en la cámara de Diputados y una entrevista posterior.

Pero la comparecencia del empresario Tabar en la causa por presunto enriquecimiento ilícito no solo devolvió la polémica a los medios, también tuvo un impacto negativo importante en las redes. La consultora Ad Hoc consignó en ese punto que entre ayer y esta mañana hubo 124 interacciones sobre Adorni en quinto pico desde que estalló el escándalo.

Milei, en tanto emprendió viaje a Estados Unidos, dónde participará por tercera vez de un encuentro del Milken Institute, creado por Michael Milken, el polémico “rey de los bonos basura” condenado por fraude en su país y luego indultado por el presidente Donald Trump. Estará allí hasta el jueves.

Se trata del cuarto viaje de Milei a Estados Unidos en lo que va del año -el número 16 de su mandato- y en un principio se había especulado con que el presidente podría tomar definiciones sobre el futuro de Miei a su vuelta. Pero esas versiones se atenuaron porque Milei regresa el jueves y la reunión de Gabinete que encabezará el funcionario será el viernes.

De ese modo, por ahora al menos, Adorni aparece ratificado al frente de la Jefatura de Gabiente de ministros.

Fuente: Agencia DIB.