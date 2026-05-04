Milei contra los periodistas: "El sistema de medios en Argentina no es libre"

El presidente Javier Milei volvió a cargar esta noche contra “los ‘periodistas’” , en un extenso texto publicado en las redes sociales. El escrito de Milei llega en momentos de tensión con la prensa, el día que reabrió la Sala de Periodistas en la Casa Rosada, aunque con ingreso vedado para los representantes de TN y Canal 13.

“SOBRE LOS ‘PERIODISTAS’”, tituló Milei . “Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión”. Ante ello, plantea Milei, “déjenme decirles un par de cosas así saldamos esta discusión”.

“En primer lugar -dice el Presidente- nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy . Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años”.

Y sigue la publicación: “Sin embargo, la Argentina de los privilegios se ha terminado . Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a Presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incómodas aunque a muchos privilegiados les duela”.

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Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de… — Javier Milei (@JMilei) May 4, 2026

Luego, “en segundo lugar”, Milei dice que “en un mercado verdaderamente libre, sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema mandando a la quiebra a aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante, porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen. Pero el sistema de medios en Argentina no es libre. En tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional ya que nosotros hemos eliminado la pauta, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político”.

De acuerdo con Milei, “es exactamente lo mismo que sucede con las empresas que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico. En esencia, lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas”.

A modo de advertencia, el Presidente dice: “Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta (al menos no de nuestra parte). Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie. Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Como cierre, “todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día más abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras”.

Y la rúbrica: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Fuente: Agencia DIB