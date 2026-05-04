El Senado bonaerense conformó sus comisiones permanentes, paso clave para sesionar

Tras varias semanas de tensas negociaciones que demoraron la conformación de las comisiones permanentes, finalmente las autoridades del Senado bonaerense designaron a los integrantes de los cuerpos para el período 2026-2027, algo que le permitirá salir del largo letargo en el que estaba enfrascado ese cuerpo.

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A través de un decreto de la vicegobernadora y titular de la Cámara alta, Verónica Magario , dejó establecida las conformaciones de 25 comisiones con las respectivas presidencias. No obstante, la comisión de Reforma Política , clave para discutir los eventuales cambios electorales, quedó postergada por falta de acuerdos. En los próximos días habrá un decreto complementario.

Sin ese paso, sesionar se hacía imposible porque los proyectos llegaban al recinto sin el visto bueno de las comisiones y debían tratarse “sobre tablas”, algo complicado para la cantidad de iniciativas que debe analizar el cuerpo.

Más allá de que históricamente el que está primero en la lista es el que queda a cargo, las autoridades de las comisiones las votan los miembros de cada una y eso todavía no está definido. Por ello desde sectores como La Cámpora, molestos por algunos "nombramientos", llamaron a esperar por las definiciones. Todo indica, que buscarán dar pelea, sobre todo en una comisión como la de Legislación General.

Como venía informando Agencia DIB, la pelea a tres bandas entre kicillofistas, massistas y camporistas por poder impidió hasta ahora sesionar. El foco es la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, clave para los nombramientos de la Corte y el resto de la Justicia. Ese lugar quedó en manos de Malena Galmarini, del Frente Renovador.

Pero también había tironeos por la conducción de Legislación General (debe dictaminar todo asunto referido a normas civiles, comerciales, penales y administrativas) que quedó en manos del dirigente ligado al Movimiento Derecho al Futuro, el exintendente de Alberti, Germán Lago. Mientras que la comisión de Presupuesto e Impuestos, que estudia cualquier ley que genere un gasto e inversión y/o que modifique algún tributo impositivo, pasó a La Cámpora con la presidencia de Emmanuel González Santalla.

Por su parte, la comisión de Seguridad quedará en manos de Sergio Berni, la de Asuntos Municipales será liderada por el libertario Diego Valenzuela, y Obras y Servicios Públicos, vinculada a infraestructura y gestión, estará al mando de Carlos Kikuchi (Unión y Libertad).

decreto comisiones

Todas las comisiones del Senado bonaerense

LEGISLACIÓN GENERAL (11 miembros)

• Germán Lago

• Marcelo Leonel Leguizamón Brown

• Pedro Francisco Borgini

• Guillermo Tristán Montenegro

• Fernando Gabriel Coronel

• Ayelén Durán

• Diego Alberto Videla

• Carlos Nicolás Curestis

• Gonzalo Darío Cabezas

• Carlos Francisco Kikuchi

• Federico Fagioli

PRESUPUESTO E IMPUESTOS (15 miembros)

• Emmanuel Severo González Santalla

• Marcelo Enrique Feliú

• Adrián Carlos Santarelli

• Silvana Paola Ventura

• Natalia Quintana

• María Emilia Subiza

• Jorge Alberto Paredi

• Pablo Alexis Petrecca

• Juan Manuel Rico Zini

• Germán Lago

• Malena Galmarini

• María Inés Laurini

• Mónica Fernanda Macha

• Betina Riva

• María Cecilia Martínez

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y ACUERDOS (15 miembros)

• Malena Galmarini

• María Luz Bambaci

• Emmanuel González Santalla

• Adrián Santarelli

• Fernando Coronel

• Sergio Alejandro Berni

• Guillermo Montenegro

• Jorge Schiavone

• Nerina Daniela Neumann

• María Emilia Subiza

• Diego Valenzuela

• Mario Alberto Ishii

• Amira Curi

• Sergio Raúl Vargas

• Pedro Borgini

TRABAJO Y LEGISLACIÓN SOCIAL (9 miembros)

• María Rosa Martínez

• Fernando Coronel

• Sergio Vargas

• Pablo Petrecca

• Analía Balaudo

• Luciano Emanuel Olivera

• Mónica Macha

• Sabrina Bastida

• Roxana Alejandra López

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (11 miembros)

• Carlos Kikuchi

• María Florencia Arietto

• Germán Lago

• Pablo Petrecca

• Carlos Curestis

• María Emilia Subiza

• Jorge Paredi

• Sergio Berni

• Mario Ishii

• Marcos Emilio Pisano

• Evelyn Díaz

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA (7 miembros)

• Alexander Campbell

• María Fernanda Raverta

• Betina Riva

• Laura Magdalena Clark

• Federico Fagioli

• Roxana López

• Jorge Schiavone

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TÉCNICA (13 miembros)

• Laura Clark

• Betina Riva

• María Fernanda Raverta

• Germán Lago

• Analía Balaudo

• Nerina Neumann

• Natalia Quintana

• Silvana Ventura

• Alexander Campbell

• Fernando Coronel

• María Rosa Martínez

• María Inés Laurini

• Emmanuel González Santalla

DEPORTES (7 miembros)

• Luciano Olivera

• Jorge Paredi

• Alexander Campbell

• Amira Curi

• Sabrina Bastida

• María Valeria Arata

• Matías Miguel De Urraza

ASUNTOS AGRARIOS Y PESCA (9 miembros)

• Gonzalo Cabezas

• Jorge Paredi

• Matías De Urraza

• Nerina Neumann

• Marcos Pisano

• María Inés Laurini

• Natalia Quintana

• Jorge Schiavone

• María Valeria Arata

INDUSTRIA Y MINERÍA (9 miembros)

• Sergio Vargas

• María Inés Laurini

• Marcelo Feliú

• María Emilia Subiza

• Evelyn Díaz

• Ayelén Durán

• Marcos Pisano

• Pedro Borgini

• Diego Valenzuela

SALUD PÚBLICA (9 miembros)

• Pedro Borgini

• Betina Riva

• Roxana López

• Sergio Berni

• Mónica Macha

• Mario Ishii

• Diego Valenzuela

• María Emilia Subiza

• Pablo Petrecca

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (11 miembros)

• María Emilia Subiza

• Silvana Ventura

• Federico Fagioli

• Sabrina Bastida

• María Rosa Martínez

• Marcelo Feliú

• Diego Videla

• María Fernanda Raverta

• María Cecilia Martínez

• Carlos Curestis

• Juan Manuel Rico Zini

ASUNTOS MUNICIPALES, DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (13 miembros)

• Diego Valenzuela

• Mario Ishii

• Carlos Kikuchi

• Pedro Borgini

• Germán Lago

• Emmanuel González Santalla

• Alexander Campbell

• Pablo Petrecca

• Analía Balaudo

• María Emilia Subiza

• Diego Videla

• Jorge Paredi

• María Inés Laurini

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (11 miembros)

• Roxana López

• Mónica Macha

• Nerina Neumann

• María Emilia Subiza

• Evelyn Díaz

• Malena Galmarini

• María Luz Bambaci

• María Cecilia Martínez

• Jorge Schiavone

• Silvana Ventura

• María Valeria Arata

SEGURIDAD (11 miembros)

• Sergio Berni

• Carlos Curestis

• Marcelo Leguizamón Brown

• Ayelén Durán

• Guillermo Montenegro

• Sabrina Bastida

• Carlos Kikuchi

• Natalia Quintana

• Adrián Santarelli

• Marcos Pisano

• Malena Galmarini

DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS (9 miembros)

• Amira Curi

• Marcelo Leguizamón Brown

• María Rosa Martínez

• Mónica Macha

• Roxana López

• Jorge Schiavone

• Silvana Ventura

• María Fernanda Raverta

• Betina Riva

RELACIONES INTERNACIONALES, COMERCIO EXTERIOR Y MERCOSUR (11 miembros)

• Adrián Santarelli

• Sergio Vargas

• Marcelo Feliú

• Marcelo Leguizamón Brown

• Sergio Berni

• Laura Clark

• Marcos Pisano

• María Valeria Arata

• Diego Videla

• Guillermo Montenegro

• Matías De Urraza

TRANSPORTE, PUERTOS E INTERESES MARÍTIMOS (9 miembros)

• Marcos Pisano

• Jorge Schiavone

• Sabrina Bastida

• Carlos Kikuchi

• Fernando Coronel

• Jorge Paredi

• María Valeria Arata

• Carlos Curestis

• María Luz Bambaci

COMERCIO INTERIOR, PYME Y TURISMO (9 miembros)

• Analía Balaudo

• María Fernanda Raverta

• Pedro Borgini

• Laura Clark

• Evelyn Díaz

• Pablo Petrecca

• Federico Fagioli

• Sergio Vargas

• Diego Valenzuela

DEFENSA DE LAS PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS (7 miembros)

• María Florencia Arietto

• María Inés Laurini

• Analía Balaudo

• Diego Videla

• Roxana López

• Marcelo Feliú

• Jorge Schiavone

HACIENDA (7 miembros)

• Federico Fagioli

• Marcelo Feliú

• Fernando Coronel

• Pablo Petrecca

• Emmanuel González Santalla

• María Florencia Arietto

• Analía Balaudo

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES (7 miembros)

• María Cecilia Martínez

• Evelyn Díaz

• Federico Fagioli

• Luciano Olivera

• Alexander Campbell

• María Fernanda Raverta

• Sergio Berni

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (9 miembros)

• Juan Manuel Rico Zini

• Sergio Berni

• Diego Valenzuela

• Laura Clark

• Malena Galmarini

• Emmanuel González Santalla

• Adrián Santarelli

• María Florencia Arietto

• Carlos Kikuchi

IGUALDAD REAL DE TRATO Y OPORTUNIDADES Y DISCAPACIDAD (15 miembros)

• Natalia Quintana

• María Rosa Martínez

• Matías De Urraza

• María Luz Bambaci

• Pedro Borgini

• Nerina Neumann

• Sabrina Bastida

• Ayelén Durán

• María Valeria Arata

• Amira Curi

• Mónica Macha

• Guillermo Montenegro

• Betina Riva

• Pablo Petrecca

• Juan Manuel Rico Zini

LIBERTAD DE EXPRESIÓN (7 miembros)

• Sabrina Bastida

• Diego Videla

• Ayelén Durán

• Mario Ishii

• Carlos Curestis

• María Cecilia Martínez

• Juan Manuel Rico Zini

Fuente: Agencia DIB