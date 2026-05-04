La Provincia enfría, por ahora, el reclamo de la Corte por las vacantes

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en conferencia de prensa.

El duro planteo de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para tener autarquía para administrar sus fondos y que se avance en la cobertura de vacantes no cayó bien en el Gobierno. Y este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio una respuesta escueta y tajante que dejó en claro el malestar.

“Es una prerrogativa, es una potestad del del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, dijo Bianco en conferencia de prensa al ser consultado sobre cuándo se avanzará con la decisión de completar el máximo tribunal que actúa con tres de los siete integrantes que debería tener.

De esta manera buscó ponerle paños fríos al reclamo de los cortesanos que, la semana pasada, presentaron un proyecto de ley que busca independencia financiera. Pero lo que hizo ruido en la administración de Axel Kicillof, como contó Agencia DIB, fue el contenido político del mensaje para cubrir las vacantes. Este trámite Kicillof varias veces lo postergó para usarlo como moneda de cambio de otras negociaciones y ahora quiere acelerar antes de su salida del poder político provincial.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, dijo el titular de la Corte, Sergio Torres, al presentar el informe junto a sus pares Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general, Julio Conte Grand.

Al ser repreguntado en la conferencia, Bianco evitó dar mayores precisiones sobre los “tiempos de Kicillof” en relación con esas vacantes. “Repito lo que lo que dije antes, es una definición que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para para definirlo”, expresó. Fuente: Agencia DIB

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