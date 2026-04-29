Chicanas, cuestionamientos y pocas precisiones: los cruces de Adorni con la oposición en el Congreso

Tras su exposición inicial, el jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrentó las preguntas que, con distinto nivel de voltaje, tenían preparadas las distintas bancadas de la oposición . Fiel al libreto prefijado, repitió como un mantra que las acusaciones sobre su presunto incremento patrimonial son materia de investigación de la Justicia, pero eso no evitó que los opositores más críticos insistieran en meter el dedo en la llaga.

Declaró el hijo de una de las jubiladas: dijo que acordó con Adorni un pago sin registrar de US$ 65.000

“Hoy no tiene la confianza ni del Congreso, ni de la sociedad, ni de su gabinete . Para muchos usted es un lastre, un collar de melone s. Y para la sociedad su palabra vale cero”, cuestionó Germán Martínez, jefe de bloque peronista de Unión por la Patria, quien anticipó que su bancada intentará motorizar la interpelación de Adorni para impulsar una moción de censura que lo desplace del cargo.

Se trata de un mecanismo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional mediante el cual el Congreso puede destituir al jefe de Gabinete y a los ministros si los bloques que lo activan consiguen una mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno de los miembros del cuerpo. “ Quiero recordarles que nunca se destituyó un jefe de Gabinete por este mecanismo desde que se instituyó la figura ”, replicó Adorni a la hora de las respuestas. “Con lo cual es claro que el interés de ustedes no es preservar el funcionamiento institucional, sino desestabilizar al Gobierno”, abundó.

“ Hay un chiste popular, el que dice que usted es como el aloe vera, cada día se le descubren más propiedade s -arrancó Miryam Bregman-. No es gracioso, porque usted hizo de la burla a los periodistas, a las personas con discapacidad y tantos otros como su forma de actuar. ¿Si usted es tan gallito, por qué tuvo que venir acompañado del presidente Milei y de su hermana?”

Los opositores no se limitaron a preguntarle sobre su situación patrimonial; también acicatearon a Adorni sobre las denuncias, también bajo investigación judicial, en torno a la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA y los sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). También reprocharon por la no aplicación de las leyes de emergencia de discapacidad y de financiamiento universitario, entre otros temas.

“¿Usted conoció a Mauricio Novelli (quien facilitó, como intermediario con los hermanos Milei, el proyecto $LIBRA)? ¿A qué se debieron las más de 16 reuniones autorizadas en Casa Rosada y Quinta Presidencial de Olivos durante 2024 y 2025? -lanzó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)-. Podrá usted elegir el silencio, pero no va a poder evitar que sigamos haciendo preguntas hasta que la Justicia decida investigar al poder”.

Desde Unión por la Patria, Lucía Cámpora, insistió con el tema. “No sé en qué universidad estudiaron para sacar un decreto para no cumplir con una ley. ¿En qué planeta viven? Saben que los docentes vieron recortados el 40 por ciento de su poder adquisitivos Ya renunciaron 10.000 docentes y científicos en el tiempo en que usted, Adorni, viajaba a Aruba y Punta del Este y compraba dos departamentos”, dijo.

“Usted no puede simular un informe normal de gestión, sino debe dar explicaciones. No nos estamos inmiscuyendo en sus causas judiciales, sino reuniendo elementos para definir si usted es idóneo para el cargo”, insistió Juan Marino, también de Unión por la Patria. “¿Cómo piensa usted pagar las hipotecas y las deudas que contrajo para pagar su último departamento? Si usted cobró como funcionario $3,5 millones durante dos años, ¿cómo lo explica?”

Uno de los pasajes más tensos lo protagonizó el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) cuando tuteó al ministro coordinador para exigirle explicaciones. Ofuscado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le advirtió que le cortaría el uso de la palabra. “Estamos viendo que se invierte la carga de la prueba, que quien tiene que ser el fusible de un gobierno hace que concurra todo su gobierno entero a apoyarlo en el Congreso. Es raro lo que nos está pasando hoy acá, porque es la confirmación de lo que anunciaste en campaña: que Adorni es Milei. Eso se está cumpliendo”, ironizó Juliano. “Usted hoy encarna una nueva defraudación. ¿Sabe cuál es la única pregunta que le cabe a usted? ¿Qué está esperando para renunciar?”, desafió.

Por su parte, Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) le reprochó a Adorni los viajes y el uso de custodia por parte de su esposa Betina Angeletti. Cuando le tocó responder, Adorni se mostró ofuscado especialmente porque los diputados opositores mencionaron los movimientos de su esposa, como si “la hubieran espiado”.

“Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la vocería. La usa para ir a la manicura, a llevar a sus hijos al colegio o para ir a la Fernetería, un bar de moda. Está claro que el jefe de Gabinete debería informarnos, aun cuando tenga algún aviso de judicialización, por qué colmó de privilegios a su esposa, Betina Julieta Angeletti”, interrogó Tailhade.