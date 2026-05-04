Axel Kicillof viaja a Córdoba en medio de la interna con el kirchnerismo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof tendrá el viernes una visita clave a la provincia de Córdoba , uno de los distritos más esquivos para un sector del peronismo. Con una agenda que combina lo sindical y lo político, busca un gesto en la construcción territorial de cara a 2027 y en medio de la interna con el kirchnerismo .

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Según lo confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , el mandatario provincial llegará el viernes a la provincia que gobierna Martín Llaryora , aunque sin una reunión prevista por el momento con ese dirigente peronista pero con vínculos con Javier Milei y enfrentado con el kirchnerismo. Pese a esto, ambos gobernadores mantienen canales de diálogo abiertos.

“No está previsto una reunión en principio, o al menos por ahora, con el gobernador. S i bien el gobernador Kicillof mantiene un diálogo permanente con Llaryora, no está prevista una reunión ”, dijo Bianco ante un posible encuentro entre los gobernadores. A su vez, también surge la especulación por un encuentro con la diputada nacional, Natalia de la Sota, a la que algunos sectores le ubican como posible "socia" en una candidatura del bonaerense.

La agenda oficial empieza en Cosquín para a firmar convenios vinculados al festival de música local y a sus instancias previas con el intendente Raúl Cardinali. Luego rubricarán acuerdos con las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) . Entre las iniciativas se encuentran la cooperación técnica con el Ministerio de Desarrollo Agrario y el laboratorio de maquinaria agrícola, vial, forestal y minera de la casa de estudios.

La agenda sindical de Axel Kicillof

Finalmente, Kicillof se hará presente en el congreso nacional de delegados de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que reúne a más de 600 delegados gremiales de todo el país. Allí fue invitado por el secretario general del gremio, Héctor Daer, y será en La Falda.

Se trata de un evento de carácter sindical, sin presencia relevante de dirigentes políticos cordobeses. Kicillof será uno de los principales invitados: compartirá escenario con Daer y tendrá la palabra, en un gesto de respaldo del dirigente de la CGT.

De esta manera en Córdoba, Kicillof hará una aparición luego de que en marzo tuviera una primera participación virtual en un acto con militantes organizado por el exsenador Carlos Caserio, uno de los principales armadores en la provincia, que contó con la presencia física del ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso.

Fuente: Agencia DIB