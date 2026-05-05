Hospitales de la UBA advierten que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención

Los directores médicos de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamaron este martes por la aplicación de la Ley de Financiamiento 27.795 que fue aprobada año pasado, a la vez que advirtieron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención.

Así lo informaron en una conferencia de prensa realizada en el Hospital de Clínicas durante la cual indicaron que en los primeros cinco meses de este año el Gobierno nacional no transfirió dinero de la partida presupuestaria destinada a su funcionamiento operativo.

Los hospitales de la UBA son seis: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”; el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”; el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”; el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria, los cuales cumplen funciones esenciales en la atención, la docencia y la investigación médica.

Estas entidades médicas atienden a unas 700 mil personas por año y, según manifestaron las autoridades, el presupuesto adeudado suma 80 mil millones de pesos, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril, por lo que consideran que la atención sanitaria corre “riesgo inminente”.

"Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso. Con lo cual, imagínense cómo podemos funcionar o cómo podemos seguir brindando la asistencia con la calidad que merecen nuestros pacientes”, explicó el doctor Norberto Lafos, director del Instituto Lanari.

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Asimismo, señaló que en los hospitales tienen que “recurrir a todo tipo de ingeniería”, entre lo que citó “desde retraso en el pago de los proveedores, con el diálogo y el desgaste que eso significa, retraso en la atención y hasta recurrir a otro tipo de situaciones como donaciones o colaboraciones”.

Por su parte, el doctor Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas de la UBA señaló: “La falta de financiamiento es muy importante, pero todo el sistema de salud y sobre todo la parte de los hospitales, tenemos un problema con el salario, un retraso salarial de más del cincuenta por ciento. El 70 u 80% de la gente que trabaja en el hospital cobra por debajo de esa línea de la pobreza".

“Los médicos residentes que tienen dedicación exclusiva cobran un millón y medio. Los enfermeros cobran un millón cien. La gente administrativa y la gente de limpieza cobra un millón, entonces, ahí es muy fácil darse cuenta de ese retraso salarial. Así que a veces nos exigen tener una, una salud digna, un estado de salud o una universidad que sean ejemplares, pero obviamente que la parte salarial no acompaña a esas exigencias”, añadió.

En tanto, el experto manifestó: “El Hospital de Clínicas en la actualidad está funcionando al 50% y al no tener presupuesto, no podemos internar, no podemos liberar la lista de cirugía. Vamos resolviendo con el presupuesto que tenemos y con la banca que tenemos de los proveedores que aceptan entregarnos productos a expensas de ir generando una deuda, pero tampoco podemos generar deudas que sean después imposibles de solventar. Así que lamentablemente lo que tenemos que hacer es achicar el funcionamiento, pero no se puede seguir achicando más”.

Fuente: Agencia DIB