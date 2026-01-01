viernes 02 de enero de 2026
1 de enero de 2026 - 17:24

Milei armará un bloque regional de centroderecha para "abrazar las ideas de la libertad"

El presidente señaló que la plataforma reunirá diez mandatarios latinoamericanos para luchar contra “luchar el cáncer del socialismo”.

Por Agencia DIB
El presidente argentino, Javier Milei

El presidente argentino, Javier Milei

Xinhua

El presidente Javier Milei reveló en una entrevista que está trabajando en el armado de un grupo regional de centroderecha, integrado por diez países, para “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo”.

Más noticias
Noviembre marcó nuevamente reducción del número de empleados en el Estado nacional.

El número de empleados públicos nacionales se redujo otro 0,3% en noviembre y en un año se achicó 7,3%
Axel Kicillof junto a dirigentes de las CTA. 

Kicillof recibió a sindicatos y volvió a rechazar la reforma laboral de Milei

Milei expresó su voluntad de armar esta nueva plataforma regional en una nota que grabó el martes pasado con el periodista Andrés Oppenheimer y que se difundirá el 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del escritor.

Embed - MILEI: “LA REGIÓN HA DESPERTADO DE LA PESADILLA DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI” #oppenheimerpresenta

Acciones conjuntas

Oppenheimer informó en sus redes que había realizado la entrevista en Casa Rosada al Presidente de la Nación, en la que Milei opinó sobre la relación con Venezuela, sus aliados de derecha de la región para crear un bloque para tomar acciones conjuntas, China y si “quiere perpetuarse en el poder”.

En un adelantó que publicó en redes sociales, Milei adelantó su voluntad de conformar un bloque regional, que aún no tiene nombre, pero que tiene como meta defender las “ideas de la libertad”.

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, puntualizó el mandatario.

El Presidente detalló que la propuesta de ese bloque es "abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas",

“Parece que la región despertó de la pesadilla”

En este contexto, Milei dijo que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tome el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras, Nasry Asfura; además, los jefes de Estado de Paraguay, Santiago Pena, de Bolivia, Rodrigo Paz, de El Salvador, Nayid Bukele, de Perú, José Jeri, de Ecuador, Daniel Noboa, de Panamá, José Mulino, y de Republica Dominicana, Luis Abinader.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El número de empleados públicos nacionales se redujo otro 0,3% en noviembre y en un año se achicó 7,3%

Kicillof recibió a sindicatos y volvió a rechazar la reforma laboral de Milei

Bianco criticó el "ajuste" de Milei y denunció que Nación le debe $15 billones

Milei buscó llevar calma a los mercados financieros: "Argentina va a pagar"

De la "transformación" al "empobrecimiento": reacciones al Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

¿Cuáles son las empresas que el Gobierno buscará privatizar en 2026?

Las reservas subieron casi US$ 600 millones y son récord en la era Milei

Mensajes de navidad: Milei anunció más ajuste y pidió "abrocharse los cinturones"

Kicillof, duro con Milei por el atraso cambiario: "Es un desastre lo que están haciendo"

El polémico libro que Milei regaló a sus funcionarios: justificación del trabajo infantil y elogio del narco

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cumplió 100 años El Norte de San Nicolás.

Pasión por el periodismo: los 100 años de El Norte de San Nicolás