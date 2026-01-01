Milei armará un bloque regional de centroderecha para "abrazar las ideas de la libertad"

El presidente Javier Milei reveló en una entrevista que está trabajando en el armado de un grupo regional de centroderecha , integrado por diez países, para “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo”.

Milei expresó su voluntad de armar esta nueva plataforma regional en una nota que grabó el martes pasado con el periodista Andrés Oppenheimer y que se difundirá el 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del escritor.

Oppenheimer informó en sus redes que había realizado la entrevista en Casa Rosada al Presidente de la Nación, en la que Milei opinó sobre la relación con Venezuela, sus aliados de derecha de la región para crear un bloque para tomar acciones conjuntas, China y si “quiere perpetuarse en el poder”.

En un adelantó que publicó en redes sociales, Milei adelantó su voluntad de conformar un bloque regional, que aún no tiene nombre, pero que tiene como meta defender las “ideas de la libertad”.

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, puntualizó el mandatario.

El Presidente detalló que la propuesta de ese bloque es "abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas",

“Parece que la región despertó de la pesadilla”

En este contexto, Milei dijo que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tome el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras, Nasry Asfura; además, los jefes de Estado de Paraguay, Santiago Pena, de Bolivia, Rodrigo Paz, de El Salvador, Nayid Bukele, de Perú, José Jeri, de Ecuador, Daniel Noboa, de Panamá, José Mulino, y de Republica Dominicana, Luis Abinader.

Fuente: Agencia DIB