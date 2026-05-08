Máximo Kirchner fue sometido a una intervención quirúrgica programada

Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una cirugía programada que había postergado durante semanas, según anunció el diputado a través de sus redes sociales. Allí buscó llevar tranquilidad a los militantes y aprovechó para criticar a la Justicia por la situación de su madre, Cristina Fernández. El legislador fue operado por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral, es decir, tumores benignos en las parótidas.

El parte médico completo del Hospital Italiano de La Plata afirma que "en el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución , quedando internado para controles y seguimiento".

Antes de la cirugía el legislador publicó un mensaje desde el centro médico donde nació. “El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, escribió Kirchner. Comentó que uno de los cirujanos a cargo de la operación es hincha de Estudiantes de La Plata y le aseguró que podría ver el partido del domingo contra Racing Club desde su casa. “Está confiado en que nos ganan”, añadió.

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El diputado, además, explicó que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no iba a estar presente durante la cirugía, pese a que ella había manifestado su intención de acompañarlo. Indicó que le sugirió especialmente que no asistiera para evitar que tuviera que solicitar permisos a las autoridades del Poder Judicial argentino que la mantienen bajo arresto domiciliario.

“No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, afirmó en el posteo, al tiempo que cuestionó las condiciones de su detención: “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, añadió.

Fuente: Agencia DIB